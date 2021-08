Tankstation mag snelladers bieden, maar niet te veel

Zes pompen voor benzine en diesel telt Shell-station Peulwijk-Oost bij Den Hoorn langs de A4. Het bedrijf heeft er ook nog eens vier snelladers voor elektrische auto’s. Zes traditionele tankzuilen op vier snellaadstations. Vier op zes is te veel, stelde de Raad van State woensdag.

De hoogste bestuursrechter in Nederland deed uitspraak in een procedure die is aangespannen door Fastned, de Europese aanbieder van snellaadstations langs onder meer rijkswegen. Inzet van de zaak: hoeveel snelladers mag een eigenaar van een ‘gewoon’ benzinestation uitbaten?

Fastned heeft de afgelopen jaren miljoenen geïnvesteerd in snellaadstations op stopplekken langs snelwegen. Als pomphouders als Shell, BP, Tamoil en NRG Value hun benzinestations mogen uitbreiden met eigen elektrische laadpalen, maakt dat de exploitatie van Fastned een stuk minder aantrekkelijk.

De Raad van State bepaalde al in november dat het aanbieden van snelladers op benzinestations niet langer een gereserveerd en exclusief recht is van benzinestationeigenaren. Als de staat opladen als aanvullende voorziening wilde toestaan, moest hij ook derden de mogelijkheid bieden een vergunning aan te vragen voor laadpalen – als „aanvullende voorziening” bij een pompstation.

Lees ook: Elektrisch rijden zonder tergend lange laadtijd komt eraan

Dat betekent dat snelladers alleen als secundaire voorziening bij gewone pompstations geplaatst mogen worden. Zes pompen op vier snelladers is dus een scheve verhouding, aldus de Raad van State. De hoogste bestuursrechter verwierp woensdag echter de bezwaren van Fastned tegen snelladers bij acht andere grotere pompstations. Daar ging het om een kleiner aantal laadpalen.

3 procent rijdt elektrisch

De Raad van State trekt nu een grens en draagt de minister op om duidelijk te maken wat het maximumaantal laadpalen is dat benzinestations mogen plaatsen. Opladen is een van de manieren waarop exploitanten van traditionele pompstations relevant willen blijven. Ruim 3 procent van het wagenpark in Nederland is elektrisch. Deskundigen verwachten dat dit de komende jaren snel zal groeien. En dan moet ook de pomphouder zich aanpassen. Volgende maand veilt het Rijk opnieuw huurrechten van benzinestations langs rijkswegen. De rechten gelden voor maximaal vijftien jaar. In totaal worden 25 locaties geveild.

De Raad van State heeft woensdag „iets meer duidelijkheid” gegeven wat benzinestationhouders mogen doen, stelt bestuursvoorzitter en mede-oprichter Michiel Langezaal van Fastned. „Dat is gunstig voor het elektrisch rijden en de energietransitie.” Onduidelijk is nog wel steeds hoe groot laden als „aanvullende voorziening” is, zegt Langezaal. „Dat moet de minister nu gaan bepalen.”

Langezaal benadrukt dat Fastned niet tegen concurrentie is, en dat het daarom de huidige situatie van benzinestations die gevrijwaard worden van concurrentie hekelt.

Lees ook: Fastned moet vechten tegen Tesla en McDonald’s

Fastned is een van de grotere aanbieders van snelladers in Nederland. Het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf exploiteert 123 laadstations in Nederland; in de omliggende landen heeft het bedrijf nog eens 36 locaties en zijn netwerk telt in totaal ruim 588 snelladers. Volgens de ANWB telt Nederland meer dan tweeduizend snelladers op zo’n 350 locaties.

Het laadbedrijf publiceerde vorige week zijn halfjaarcijfers. Fastned zag de omzet stijgen van 2,68 miljoen euro in de eerste helft van 2020 naar 4,37 miljoen euro in dezelfde periode in 2021. Investeringen in onder meer nieuwe locaties zorgden voor een verlies van ruim 15,8 miljoen euro (2020: -5,6 miljoen euro). Na de uitspraak van de Raad van State daalde het aandeel Fastned woensdag in Amsterdam met circa 5 procent.