Quin Dokters verkoopt eigen praktijken weer

Quin Dokters, een bedrijf dat een deel van het werk van huisartsenpraktijken digitaliseert, gaat zijn vijf eigen praktijken afstoten. Dat zegt het bedrijf in een interview met NRC. Quin wil zich volledig gaan richten op hun digitale platform om huisartsenzorg makkelijker en efficiënter te maken.

De beslissing volgt na problemen die deze zomer aan het licht kwamen bij een aantal praktijken die door Quin het afgelopen jaar waren overgenomen. NRC schreef in juli dat de wachttijd voor een afspraak flink was opgelopen en duizenden mensen enkele dagen voor gewone zorg niet naar de huisarts konden.

Er worden op het moment „een hoop gesprekken” gevoerd met andere huisartsen die patiënten of de praktijken mogelijk gaan overnemen, aldus directeur Nederland Olivier Molenkamp. Een huisarts – van wie de naam bekend is bij de redactie – bevestigt dit.

Het bedrijf nam vijf praktijken met in totaal tien vestigingen over in Amsterdam, Enschede, Puttershoek, Ridderkerk en Spijkenisse. Daar wilde het een digitaal platform uitrollen, dat de huisartsenzorg eenvoudiger en effectiever moet maken. „Om echt te leren wat de uitdagingen zijn waar huisartsen voor staan in Nederland”, aldus Molenkamp. Maar de start-up heeft zich volgens hem verkeken op die uitdagingen. „Die hebben we aan den lijve ondervonden.”

Symptomenchecker

Quin haakt in op het groeiende tekort aan huisartsen van de afgelopen jaren. De zorg zou efficiënter kunnen worden, was de gedachte. Door bijvoorbeeld patiënten met een ‘symptomenchecker’ te helpen met besluiten of ze naar de huisarts moeten. Huisartsen zouden dan meer tijd hebben voor patiënten als dat nodig is. Daarnaast was het idee medisch specialisten eerder bij een consult te betrekken, waardoor zij minder doorverwijzingen krijgen die achteraf niet nodig blijken.

Er ontstond deze zomer echter onrust onder patiënten en huisartsen, voornamelijk bij de locaties in Amsterdam. Een aantal van die praktijken kampte al met een problemen voordat Quin deze overnam. „We hebben over het algemeen locaties gekocht die al op zoek waren naar opvolgers, en waar nog wel het een en ander te verbeteren was. We dachten dus dat we daar met ons platform juist snel resultaat konden bereiken.”

Volgens Molenkamp was het artsentekort een van die problemen. „In de praktijk zie je dat we eigenlijk alleen maar bezig zijn geweest met enorm veel aandacht en inspanningen om de capaciteit op orde te brengen. En niet zo veel met de uitrol van ons platform.” In veel praktijken is het digitale platform dus niet geïmplementeerd.

Wel zegt Molenkamp dat ze patiënten bij praktijken met een huisartsentekort via videobellen hebben gekoppeld aan huisartsen elders in het land, om zo meer consulten te organiseren. Daarnaast zeggen een aantal huisartsen die praktijken overnemen het digitale platform ook te willen gaan gebruiken, aldus Molenkamp.

Quin verkeek zich op de uitdagingen van eigen huisartsenpraktijken

Is de druk op huisartsen hoger dan ze verwachtten? „Ja, ja zeker”, aldus Molenkamp. Maar Quin had de tijd ook niet bepaald mee. „Er was toen al een tekort aan huisartsen, vervolgens brak Covid uit, en vanaf afgelopen mei zagen we een gebrek aan waarnemers, onder meer door het vaccinatieprogramma van de GGD.”

De praktijken met de grootste problemen worden volgens Molenkamp als eerste afgeschaald. „In Amsterdam hebben we al afspraken gemaakt met collega-praktijken over het overnemen van patiënten. Dan houden we zo’n 6.500 patiënten over, en willen we zorgen dat de praktijk goed loopt voor we een nieuwe partner zoeken. We willen natuurlijk geen slecht functionerende praktijk overdragen.”

Niet happig op IT-systemen

Het jonge bedrijf, dat vorig jaar werd opgericht door Bart Malenstein (41), medeoprichter en voormalig eigenaar van Bergman Clinics. Quin Dokters ontwikkelde de symptomenchecker, maar huisartsenpraktijken bleken niet happig op de digitale platforms. En dus besloot Malenstein er een aantal over te nemen.

In het businessplan van vorig jaar staat dat het bedrijf in 2023 naar 43 praktijken en een half miljoen patiënten had willen groeien – die bij elkaar 150 miljoen euro hadden moeten opleveren. Behalve Bergman Clinics hebben ook CZ, Zilveren Kruis, en private-equitypartij Partners in Equity geld in het bedrijf gestoken, waarvan de laatste 25 miljoen euro.

Het uiteindelijke idee van Quin Dokters is om het digitale platform als licentie aan te bieden aan huisartsen in heel Nederland. Daar zal het nu mee doorgaan. Wel schaalt het door de problemen van dit jaar veel sneller zijn praktijken af. „Maar dit (een huisartsentekort, red.) is niet een op zichzelf staand probleem in Nederland. Ook elders zijn er praktijken geweest die de deuren tijdelijk hebben moeten sluiten. Dat sterkt ons ook in de gedachte dat er een enorme behoefte is aan digitale innovaties.”