PSV leidt krap verlies tegen Benfica in eerste wedstrijd van de play-offs van Champions League

PSV heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor een plaats in de Champions League tegen Benfica verloren. In Lissabon werd het woensdagavond 2-1 voor de thuisclub. Voor de Eindhovense ploeg was het de eerste nederlaag van het seizoen.

Halverwege leidde Benfica met 2-0. Het openingsdoelpunt viel al vroeg, na 10 minuten, toen Rafa Silva de bal net voor het uitgestoken been van doelman Joël Drommel in de hoek wist te schuiven. Vlak voor rust schoot Julian Weigl van dichtbij in. PSV kwam vlak na rust terug: Cody Gakpo schoot de bal van buiten het strafschopgebied binnen. PSV kreeg daarna meerdere mogelijkheden op de gelijkmaker, maar die werden niet benut.

De return is komende dinsdag in Eindhoven; PSV kan zich nog als tweede Nederlandse club voor de groepsfase van de Champions League plaatsen. Eerder in de voorronde schakelde de ploeg het Turkse Galatasaray en het Deense Midtjylland uit.

Woensdagavond kwam ook AZ in actie in Europees verband. De ploeg speelde in de play-offs van de Europa League tegen Celtic en verloor die wedstrijd met 2-0. De returnwedstrijd is volgende week donderdag in Alkmaar.(ANP)