Politie Rotterdam schaalt op na schietincidenten, verdachte aangehouden

De politie Rotterdam heeft dinsdag een 18-jarige Rotterdammer aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij drie schietpartijen in de wijk Feijenoord in Rotterdam-Zuid. De Rotterdamse politie en het Openbaar Ministerie hebben naar aanleiding van de tien schietpartijen in juli en augustus de capaciteit opgeschroefd om verdachten te kunnen oppakken en vervolgen.

De verdachte man werd dinsdagavond door een arrestatieteam aangehouden in een woning in Spijkenisse. Deze woning en het onderkomen waar de Rotterdammer geregistreerd staat zijn doorzocht door de politie. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Tot afgelopen weekend werden in Rotterdam deze zomer negentien geweldsincidenten met messen en vuurwapens geregistreerd. Politiechef Fred Westerbeke zei in een interview met NRC dat „een aantal schietincidenten te maken heeft met georganiseerde criminaliteit”.

