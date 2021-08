Polen stuurt militairen naar grens met Wit-Rusland om toegenomen illegale migratie

Er worden zo’n negenhonderd Poolse militairen naar de grens met Wit-Rusland gestuurd, om te voorkomen dat vluchtelingen daar illegaal de grens oversteken. Dat heeft de regering woensdag laten weten. Polen heeft, net als Litouwen en Letland, in de afgelopen weken een flinke toename in het aantal grensoversteken bemerkt. Woensdag kwam de Raad van de Europese Unie bijeen om te vergaderen over de situatie in die landen, die de buitengrens van de EU met Wit-Rusland vormen.

In een gezamenlijke verklaring van de EU wordt de vluchtelingenproblematiek omschreven als het resultaat van „agressief gedrag” van de Wit-Russische leider Aleksandr Loekasjenko: hij zou de illegale migratie bevorderen. Dat beleid zou een vergeldingsactie zijn voor de sancties de EU heeft ingesteld tegen zijn land. Vluchtelingen die in Wit-Rusland aankomen, worden naar de hoofdstad Minsk gevlogen; militairen leiden hen verder naar de landsgrenzen met de EU. Volgens het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn 2.100 pogingen van vluchtelingen, om de grens over te steken, geregistreerd. Er zijn ruim 1.300 mensen teruggestuurd naar Wit-Rusland.

Het Poolse ministerie van Defensie laat de militairen nu de grenswachten bijstaan. Mocht het nodig blijken, dan worden nog eens extra eenheden naar het gebied gestuurd, stelde Mariusz Blaszcza, de minister van Defensie, in een verklaring.

Slovenië, dat momenteel de voorzitter is van de Raad van de EU, stelde tijdens de vergadering dat alle lidstaten het „instrumentaliseren van mensen voor politiek gewin” , waarvan Wit-Rusland wordt beschuldigd, veroordelen. In Litouwen werd begin juli de noodtoestand uitgeroepen om de vele binnenkomende migranten te kunnen opvangen. Volgens de Europese organisatie voor grensbewaking Frontex werden aan de oostgrens van dat land „meer dan drieduizend illegale binnenkomsten geregistreerd”. Ook Letland noteert hogere aantallen oversteken. De vluchtelingen komen onder meer uit Irak en Syrië.