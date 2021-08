Ibai Llanos is een Spaanse streamer en e-sportcommentator. In de eerste stream die ik van hem zag, speelde hij Fall Guys, een game waarin malle poppetjes na een massastart een parcours afleggen door een zuurstokkleurige wereld. Ibai speelde met vier vrienden, ieder vanuit de eigen kamer in werkelijkheid, maar op het scherm vier groene Barbapapa-achtige figuurtjes in team Tetoners. Tuimelend door het parcours moedigen de vrienden elkaar aan via de koptelefoons, live gevolgd door een slordige 80.000 toeschouwers.

Ibai’s commentaarwerk is anders. Toen hij bij een radioprogramma uitlegde dat het becommentariëren van e-sports niet anders is dan het werk dat Dingetje doet – hij noemde een Spaanse voetbalcommentator – zei de presentator: „Als jij denkt dat wat jij doet lijkt op wat Dingetje doet, heb jij geen verstand van wat Dingetje doet.” Ibai, een groot voetballiefhebber, werd in die studio uitgelachen.

Kun Agüero, aanvaller bij Barça, houdt net als veel voetballers van gamen. Tijdens de lockdown leerde hij de streamer kennen. Agüero verscheen regelmatig op Ibai’s kanaal, waarop de views weer door het dak gingen. De mannen ouwehoerden via de webcam, al dan niet tijdens het gamen, zonder tijdbegrenzing of voorbedachte vragen. Sindsdien heeft Ibai ook dit soort gesprekken gevoerd en gestreamd met sterren als Sergio Ramos, Gerard Piqué en Ronaldinho.

Op 7 augustus zouden Kun en Ibai samen eten. Ibai dacht dat ze naar een exclusief restaurant reden. „Exclusief als in niet op Google figureren,” vertelde hij achteraf aan zijn volgers. Dat vermoeden werd bevestigd door paparazzi die voor de ingang stonden. Eenmaal in het pand verscheen Lionel Messi op slippers en begreep Ibai dat hij bij God thuis was. Die hield voor zijn vertrek naar Paris Saint-Germain een afscheidsetentje met Barça-sterren Sergio Busquets en Jordi Alba. Ibai kon aanschuiven.

Spaanstalige sportjournalisten tuimelden over elkaar heen met uithalen als: ‘Wie is die Ibai?’ ‘Hoezo mag hij al die voetballers interviewen?’ Eentje riep: „Intellectueel kan hij zich niet aan mij meten!”

Ibai antwoordde via sociale media dat hij respect heeft voor de journalistiek en zichzelf geen journalist noemt, maar het ook niet nodig is om denigrerend te doen over zijn werk en de elektronische tak van de sport. Er volgde een streamgesprek tussen hem en een door het stof kruipende sportjournalist. Die bekende: „Toen ik thuiskwam riepen mijn zoontjes: Pa! Wat heb je gedaan? Ibai afzeiken?!”

Zoontjes weten beter dan hun sportverslaggevende vaders wie de grootheden zijn in e-sports. Ook daar worden idolen vereerd en monsterscores neergezet, worden er miljoenen betaald en wemelt het van de managers, kampioenschappen en daarbij horende verslaggevers. Die doen alleen geen verslag via een tv-zender en een mediapark, maar streamen gedecentraliseerd via het eigen kanaal. Dat is tenminste wat Ibai deed toen hij bij de presentatie van Messi bij PSG, doodleuk in Parc des Princes met het neusje van de sportperszalm meetuimelde. In de slag om Messi’s aandacht kreeg de traditionele sportverslaggeving een pak rammel van de streamer.

Na het zien van de doodsaaie presentatie van de nieuwe bondscoach, leek het me zaak u dat te vertellen voor we compleet gefossiliseerd zijn.

Carolina Trujillo is schrijfster.