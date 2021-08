Kamer wil spoedadvies Raad van State over kabinetsleden die Kamerlid zijn

De Tweede Kamer vraagt de Raad van State om een advies over de dubbelfunctie van sommige Kamerleden die ook demissionair staatssecretaris zijn. Vlak voor de zomerreces zijn verschillende nieuwe Kamerleden benoemd tot staatssecretaris. Volgens de Grondwet mogen kabinetsleden geen parlementariër zijn, maar er geldt een uitzondering voor demissionaire bewindspersonen. Verschillende partijen vragen zich nu echter af of deze regel ook van kracht is bij de nieuw aangestelde demissionaire staatssecretarissen. Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft woensdag in de Kamer aangegeven dat ze de Raad van State zal vragen om snel met een advies te komen.

Sinds de val van het kabinet in januari en de verkiezingen in maart zijn er drie Kamerleden demissionair staatssecretaris geworden. Het gaat hierbij om Dilan Yesilgöz (Economische Zaken en Klimaat, VVD), Dennis Wiersma (Sociale Zaken, VVD) en Steven van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat, D66). Volgens de huidige regels mogen demissionaire bewindspersonen die ook in de Kamer zitten niet het woord voeren in debatten waar andere kabinetsleden beleid verdedigen, een stemverklaring afleggen of optreden als plaatsvervangend voorzitter.

Afgelopen weekend had voorzitter Bergkamp aangegeven dat staatssecretarissen niet per definitie hun Kamerlidmaatschap moesten opgeven. Ze stelde toen al wel dat de Raad van State om advies gevraagd kon worden. Op initiatief van de SGP werd dat voorstel nu ook ingediend. Na het spoedadvies zal er een debat volgen met demissionair premier Mark Rutte.