Huisgemaakt tafelzuur

Piccalilly is een van oorsprong Engels inmaakproduct: verschillende groenten in een gebonden, zoetzure saus van onder andere azijn, suiker, mosterd- en kerriepoeder. Dit tafelzuur is heel eenvoudig zelf te maken en het leuke is dat er veel meer in kan dan de gebruikelijke bloemkool, augurk en zilveruitjes. Meiknolletjes, broccoli, radijs, sperziebonen, het is maar net welke groente voorhanden is of nodig op moet. Zo heb ik zelfs weleens een paar in de groentela wegkwijnende groene asperges geüpgraded in een pot piccalilly. Mosterdpoeder is te koop in kleine gele blikjes van het merk Colman’s.

Piccalilly Voor 3 potten: 1 kilo gemengde, harde groenten (zoals wortel, bloemkool, broccoli, pastinaak, koolrabi, meiknol, radijs, sperzie- of snijbonen, courgette, komkommer of augurk) kleingesneden; 1 grote ui, gesnipperd; 25 g verse gember, fijngeraspt; 25 g mosterdpoeder; 7 g kerriepoeder; 7 g gemalen geelwortel; 60 g suiker; 65 g bloem; 600 ml natuurazijn Verder nodig: 3 gesteriliseerde glazen potten met schroefdeksel (inhoud 500 ml) De meeste van de bovengenoemde groenten moeten eerst worden geblancheerd. Alleen bij de courgette, komkommer, augurk en radijs is dat niet nodig. Breng voor het blancheren een pan met water en 10 gram zout per liter aan de kook. Voeg de kleingesneden groenten toe en laat ze 5 minuten koken. Stort ze in een vergiet en laat uitlekken en afkoelen. Meng de geblancheerde groenten met de rauwe groenten en de gesnipperde ui. Doe de geraspte gember, het mosterdpoeder, de kerrie, geelwortel, suiker en bloem en 15 gram fijn zeezout in een kommetje. Voeg een scheutje van de azijn toe en roer tot een glad papje. Breng de rest van de azijn samen met 400 ml water aan de kook. Schenk een flinke scheut van dit hete azijnwater bij het bloempapje en meng. Schenk het bloempapje daarna in de pan met azijnwater en breng het geheel al roerend aan de kook. Laat 2 minuten goed doorkoken. Voeg alle groenten toe aan deze piccalillybasis. Breng het geheel opnieuw aan de kook en laat, onder af en toe roeren, 5 minuten koken. Schenk de hete piccalilly in de potten. Vul ze tot vlak onder de rand. Draai de deksels erop en draai de potten ondersteboven. Draai de potten na 10 minuten weer terug en laat afkoelen.

Xxxx

Xxxx