DNB waarschuwt tegen cryptobeurs Binance

De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt klanten tegen het gebruiken van cryptobeurs Binance. Dat meldt DNB woensdag in een persbericht. Binance is een platform waarop mensen kunnen handelen in diverse virtuele valuta.

Reden voor de waarschuwing is dat Binance „zonder wettelijk verplichte registratie bij DNB cryptodiensten in Nederland aanbiedt”. Zonder zo’n registratie is niet uit te sluiten dat een cryptobeurs op enige manier betrokken is bij de financiering van terrorisme of witwaspraktijken. „Klanten kunnen hierdoor een verhoogd risico lopen om betrokken te raken bij witwassen of terrorismefinanciering.”

Het is niet bekend of er ook concrete aanwijzingen zijn dat Binance bij zulke misdaden betrokken zou zijn. Volgens Coinmarketcap.com, een site die de grootste cryptohandelsplaatsen volgt, worden op Binance elk etmaal voor tientallen miljarden dollars aan transacties verwerkt. Binance kwam eerder in het vizier van het Amerikaanse ministerie van Justitie en de belastingdienst IRS. In de VS, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Duitsland wordt het platform door de nationale financiële toezichthouders onderzocht wegens mogelijke illegale derivatenhandel.

Lees ook: Overheden openen jacht op grootste cryptobeurs

Binance staat geregistreerd op de Kaaimaneilanden. Sinds eind vorig jaar moeten cryptobedrijven die in Nederland actief willen zijn, zich registreren bij DNV. Op die registratie is in het afgelopen jaar veel kritiek geweest van de bedrijven daarop. Zij stellen dat de eisen hiervoor te streng zijn en neer zouden komen op een verkapt vergunningensysteem. Ook vinden ze dat ze in vergelijking met banken aan te veel voorwaarden moeten voldoen.