Paus en andere katholieke geestelijken roepen op: laat je vaccineren

Paus Franciscus heeft in een door het Vaticaan geproduceerd spotje gelovigen opgeroepen zich te laten vaccineren. In zijn woensdag verschenen boodschap zei hij dat het verkrijgen van een coronaprik „een daad van liefde” is, „goedgekeurd door de verscheidene autoriteiten”.

In de video, die wereldwijd is verspreid maar vooral gericht is op inwoners van Noord- en Zuid-Amerika, komen ook de kardinalen en (aarts)bisschoppen van de Verenigde Staten, Honduras, Mexico, El Salvador en Brazilië aan het woord. Het doel van de videoboodschap is om de Latijns-Amerikaanse bevolking ervan te overtuigen het vaccin te nemen en zo de vaccinatiegraad te verhogen.

Volgens de paus is het aan „Gods wil en het werk van velen” te danken dat er vaccins beschikbaar zijn gekomen die beschermen tegen Covid-19. „Ze geven ons hoop de pandemie te kunnen beëindigen, maar alleen als ze beschikbaar zijn voor iedereen en we samenwerken.” Het laten inenten noemde hij „een simpel, maar belangrijke manier om voor elkaar te zorgen, vooral voor de meest kwetsbaren. Een klein gebaar van liefde.”