Beeld in Vancouver verwijderd vanwege nestelende vogels

Duiven en spreeuwen hebben ervoor gezorgd dat een beeldeninstallatie in Vancouver is verwijderd. Dat melden diverse Canadese en Amerikaanse media.

Het gaat om de Trans Am Totem, een installatie van de Canadese beeldend kunstenaar Marcus Bowcott en zijn partner Helene Aspinall, dat zij maakten voor de Biënnale van Vancouver in 2014-2016. Op een druk kruispunt in de stad stond de stam van een oude cederboom met daarop vijf gestapelde autowrakken.

Duiven en spreeuwen voelden zich thuis in deze ‘boom’ en nestelden in de auto’s. Om het beeld te kunnen schoonmaken heeft de gemeente Vancouver de installatie afgelopen weekeinde verwijderd. Als de restauratie is voltooid, zal gezocht worden naar een nieuwe, minder vogelrijke locatie voor het beeld.

Duizelig

Bowcott ontworp zijn installatie om „de cyclus van productie en consumptie in twijfel te trekken”, zei hij tegen een verslaggever van de Canadian Broadcasting Corporation (CBC). Hij noemde het passend dat de natuur zijn beeld min of meer heeft geannexeerd.

De laatste keer dat Bowcott zijn kunstwerk van nabij inspecteerde wemelde het in de auto’s van de spreeuwen. Bowcott: „Er is daar veel vogelpoep. Ondanks mijn gasmasker voelde ik mij daarna nog een tijdje duizelig.”

Bij de Biënnale van Vancouver werd zijn kunstwerk zeven jaar geleden geïnstalleerd op grondgebied van de First Nations, de inheemse volkeren van Canada. De locatie is inmiddels een industrieterrein geworden.

Trans Am Totem was oorspronkelijk bedoeld als een tijdelijke installatie van twee jaar. Maar in april 2019 kreeg de installatie een permanente status door een donatie van Chip en Shannon Wilson, zeer vermogende lokale ondernemers van de yogakledinglijn Lululemon.

Biënnale-president Barrie Mowatt zegt in The Art Newspaper dat hij hoopt dat voor de Trans Am Totem opnieuw een onderbenutte stadslocatie wordt gevonden waarbij kunst als een katalysator kan functioneren.