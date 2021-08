Populariteit van Biden afgelopen weekend gekelderd in de Verenigde Staten

Zo’n 640 Afghaanse vluchtelingen in een US Air Force C-17 Globemaster III. Foto Capt. Chris Herbert/US Airforce/AFP

De evacuaties in Afghanistan verlopen chaotisch. Zo heeft Nederland nog geen inwoners van eigen land op kunnen halen in Kabul, ondanks meerdere pogingen. Wel werden veertig andere mensen opgehaald van de luchthaven in Kabul, met het vliegtuig dat mede door Nederland werd gestuurd.

De Verenigde Staten begonnen de oorlog in Afghanistan in 2001 onder de regering-Bush, in de nasleep van de aanslagen van 11 september 2001. Aan Amerikaanse kant kostte de inmenging duizenden levens en volgens Reuters bijna een biljoen dollar aan belastinggeld. Destijds vond circa 47 procent van de Amerikanen dat George W. Bush het goed had aangepakt in Afghanistan, een hoger percentage dan nu achter Biden staat.

Nog niet eerder tijdens het presidentsschap van Biden lag de approval rate zo laag. Het cijfer wordt wekelijks in kaart gebracht sinds het aantreden van de president, en schommelde de afgelopen zeven maanden steeds tussen de 50 en 60 procent. Hoewel de meerderheid van zowel Republikeinse als Democratische stemmers eerder van mening was dat de Verenigde Staten moesten vertrekken uit Afghanistan, was de uitvoering daarvan hen niet naar wens.

Welkom in een nieuw blog, waarin de redactie van NRC verslag doet van de gevolgen van de terugtrekking van Amerikaanse en internationale militaire eenheden uit Afghanistan. In het weekend slaagden de Taliban, na een opmars van luttele weken in verschlllende provincies, er ook in Kabul in te nemen. De fundamentalistische beweging voert nu opnieuw het bewind in Afghanistan - de Taliban zijn naar zeggen nog bezig hun nieuwe regime vorm te geven.

In Kabul wacht men de volgende stappen van de Taliban af. Er heerst een ongemakkelijke stilte in de straten van de Afghaanse hoofdtad

Ondertussen zijn de westerse bondgenoten niet helemaal uit het land ‘weg’: er moeten nog altijd veel medewerkers, ambassadepersoneel en militair personeel worden ontzet. De organisatie daarvan op het internationale vliegveld verloopt nog altijd chaotisch, temeer omdat het voor mensen die zich in de hoofdstad bevinden, gevaarlijk kan zijn naar het vliegveld af te reizen. Volgens de Amerikanen hebben de Taliban de garantie gegeven dat evacuees niet zullen worden gehinderd. NAVO-chef Jens Stoltenberg deed dinsdag een beroep op de Taliban om zich aan die belofte te houden en iedereen die dat wil, Afghanistan te laten verlaten.

De Nederlandse ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken werken aan het weghalen van mensen die de Nederlandse militaire en diplomatieke missies hebben bijgestaan. Er zijn meerdere transportvliegtuigen onderweg naar Kabul; zes in totaal, volgens Defensie. In Den Haag werd ondertussen gedebatteerd over het handelen van het kabinet, dat volgens veel critici te laat is begonnen met het treffen van voorbereidingen voor de evacuatie, vooral van lokale medewerkers en tolken. Deze woensdag wordt verder gedebatteerd.

In een eerste persconferentie sinds hun machtsovername, lieten de Taliban dinsdag verder weten dat Afghaanse burgers niet hoeven vrezen voor represailles. Ook vrouwen en leden van minderhedengroepen hebben niet te vrezen, klonk het.

