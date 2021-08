AD mocht over verdenking OM tegen Khalid Kasem publiceren

Het Algemeen Dagblad moet één bericht uit een reeks publicaties over advocaat en toekomstig tv-presentator Khalid Kasem rectificeren. Maar de primeur eind mei vorig jaar dat het Openbaar Ministerie ervan overtuigd is dat Kasem in 2015 lekte naar de criminele organisatie rond Ridouan Taghi steunde volgens de rechter op voldoende bronnen, en ook andere stukken waren rechtmatig. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechtbank Utrecht woensdag in een zaak die was aangespannen door Kasem, die vanaf 30 augustus presentator is van NPO-talkshow Khalid & Sophie (voorheen De Vooravond).

De gepensioneerde advocaat Oscar Hammerstein, die ook werd gedaagd door Kasem, had zijn uitspraak afgelopen februari in Op1 dat „alom wordt aangenomen dat Kasem lekt naar Taghi” niet mogen doen. De schadevergoeding moet blijken in een vervolgprocedure. Eerder dit jaar concludeerde de Amsterdamse Deken dat er onvoldoende grond is voor een verdenking tegen Kasem.

Het AD bracht op 29 mei vorig jaar op de voorpagina het bericht dat het OM overtuigd is van het lekken door Kasem, wat echter niet tot een klacht tegen hem heeft geleid. De basis was een door justitie ontsleuteld PGP-bericht (‘pretty good privacy’, een service voor versleutelde berichten) waaruit kon worden opgemaakt dat een bendelid in 2015 vertrouwelijke opsporingsinformatie had gekregen dankzij Kasem (‘het broertje van Mussa’). Kasem stond destijds kortstondig een verdachte bij die was opgepakt na een wapenvondst. Dat was een grote klap voor de bende van Taghi, de huidige hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo.

Daags hierna, op 30 mei 2020, maakte het AD melding van onderzoek door de Deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten naar de ‘van lekken beschuldigde Kasem’, maar dat klopte niet aangezien de Deken zich nog oriënteerde op een breder onderzoek naar lekkende advocaten. Achteraf bleek dat Kasem zelf naar de Deken was gestapt om een onderzoek te vragen om zijn naam te zuiveren. Het AD moet een pop-upvenster toevoegen waarin staat dat dit artikel onrechtmatig is.

Harde uithaal naar Kasem

Een paar dagen voor het oordeel van de Deken afgelopen februari bekend werd, haalde Hammerstein in Op1 hard uit naar Kasem. Hij was eerder al, toen nog anoniem, geïnterviewd door het AD als de advocaat die kroongetuige Nabil B. had bijgestaan in het Marengo-proces. Daarbij had hij Kasem ook in kwaad daglicht gesteld, maar bij Op1 sprak hij van een breed vermoeden van contact tussen Kasem en Taghi. De rechtbank oordeelt dat die bewering geen steun vindt in de feiten. Hammerstein werd door het trio Peter Schouten, Onno de Jong en Peter R. De Vries opgevolgd toen Nabil B. niet met hem verder wilde.

Kasem (43) werd bekend als woordvoerder van de familie van Abdelhak Nouri, het Ajax-talent dat blijvende ernstige hersenschade overhield aan een hartaanval op het voetbalveld. Ook was Kasem ceremoniemeester op de uitvaart van de vorige maand vermoorde Peter R. De Vries, met wiens zoon Royce hij een advocatenkantoor leidde. Kasem zou deze maand zijn werk als advocaat beëindigen om zich te richten op zijn tv-loopbaan.

Dat het Deken-onderzoek Kasem „heeft vrijgepleit is voor hem het belangrijkste”, reageert zijn advocaat Matthijs Kaaks. „Dat de rechtbank achteraf vaststelt dat DPG [uitgever van het AD] gedeeltelijk onzorgvuldig is geweest en dat Hammerstein zich heeft schuldig gemaakt aan smaad voegt daar niet veel aan toe.”