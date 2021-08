‘Tweede woning gesloten in Alblasserdam vanwege vergisontvoering’

De gemeente van Alblasserdam heeft maandagavond een woning gesloten, mogelijk in verband met de ‘vergisontvoering’ van een 56-jarige man uit Hoofddorp eerder deze maand. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente dinsdag tegen het ANP. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie wil dat in verband met het onderzoek niet bevestigen en zegt dat het doel van de sluiting was om te voorkomen dat de openbare orde wordt verstoord. Zaterdag werd met dezelfde reden al een andere woning gesloten in Alblasserdam.

De eerste woning werd gesloten in een huis aan De Boezem. Volgens de regionale zender Rijnmond zou daar het eigenlijke doelwit van de ontvoering wonen. De bewoners van het huis dat maandagavond aan de Merelstraat gesloten werd, zouden volgens de omroep in relatie staan met deze 59-jarige man uit Alblasserdam. Vanaf de sluiting blijven de woningen veertien dagen dicht. Bij beide woningen staan onder politiebewaking.

Op 5 augustus werd een 56-jarige man uit Hoofddorp in het Noord-Hollandse dorp Cruquius ontvoerd. De daders wilden volgens de politie vermoedelijk iemand anders ontvoeren, waarschijnlijk de 59-jarige man uit Alblasserdam. Vijf dagen later werd de onvoerde man uit een auto gegooid in een woonwijk in Delft.

1899 kilo cocaïne

De politie vermoedt dat de ontvoering te maken heeft met een partij van 1899 kilo cocaïne die op 28 juli in de haven van Antwerpen werd onderschept. Voor de ontvoering zitten zes verdachten in voorarrest. Afgelopen zaterdag meldde de 59-jarige man zich bij de politie. Hij vertelde dat hij mogelijk het echte doelwit van de ontvoerders was. In de nacht van dinsdag 10 op woensdag 11 augustus probeerden onbekenden een bedrijfspand van de man in Zwijndrecht in brand te steken. Dat mislukte aanvankelijk, waarna de politie camera’s bij het pand plaatste. In de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 augustus ging het gebouw alsnog in vlammen op, waarna de eigenaar naar de politie stapte.