Thriller ‘Stillwater’ neemt de tijd voor sfeer

Amanda Knox is niet gelukkig met Stillwater. Regisseur Tom McCarthy (Spotlight) liet zich voor zijn thriller inspireren door de beruchte zaak over de Amerikaanse studente die werd beschuldigd van moord op haar huisgenote, jarenlang vastzat en uiteindelijk vrijgesproken. McCarthy veranderde details en verplaatste het verhaal naar Marseille, maar volgens Knox misbruikt hij haar verhaal en herkauwt onbewezen geruchten.

Sommige hiervan werden duidelijk aan het script toegevoegd om een ‘rond’ fictieverhaal te kunnen vertellen. Maar was het bijvoorbeeld noodzakelijk dat de van moord verdachte Allison in de film een relatie had met het slachtoffer? Het leidt wat af van waar Stillwater over gaat: een vader met schuldgevoel die probeert zijn dochter vrij te krijgen in een omgeving die hij niet begrijpt.

Bill is in de film een op God vertrouwende, wapenbezittende rechttoerechtaan Amerikaan, waarvan acteur Matt Damon de clichématigheid vet aanzet. In Marseille raakt hij bevriend met de alleenstaande moeder en bohémien Virginie (Camille Cottin).

Stillwater bevat veel onwaarschijnlijke plotwendingen, zo onderneemt Bill acties die zelfs voor een onwetende Amerikaan roekeloos overkomen. Toch blijft de film boeien, omdat McCarthy veel tijd durft te nemen voor sfeerschepping. Hierdoor wordt de romance die ontstaat tussen Bill en Virginie geloofwaardig, ondanks hun verschillen. Ook kan de veelzeggende band die Bill opbouwt met Virginies dochter overtuigend worden uitgewerkt. Maar vooral zorgt het ervoor dat Marseille als een mooie, maar tegelijkertijd grimmige en complexe hedendaagse Europese stad in beeld kan worden gebracht en zo een ideale locatie wordt voor een duister verhaal, ondanks dat de zon er continu lijkt te schijnen.

Thriller Stillwater Regie: Tom McCarthy. Met: Matt Damon, Camille Cottin, Abigail Breslin. In: 62 bioscopen ●●●●●