Terwijl storm langs Haïti raast, stijgt dodental aardbeving naar 1.941

Het officiële dodental van de aardbeving in Haïti, afgelopen zaterdag, is gestegen naar 1.941. Dat hebben de Haïtiaanse autoriteiten dinsdag bekendgemaakt, melden internationale persbureaus. De hulpverlening wordt intussen bemoeilijkt door de tropische storm Grace, die grote hoeveelheden neerslag uitstort over het land.

In het zwaar getroffen zuidwesten van Haïti, waar zich het epicentrum van de beving met een kracht van 7.2 zich bevond, krijgen sommige gebieden te maken met bijna 40 centimeter regen. Her en der zorgde de neerslag voor overstromingen. Grace bereikte Haïti maandagavond (plaatselijke tijd), en is het land inmiddels goeddeels voorbij. Jamaica, ten oosten van Haïti, heeft het nu het zwaarst te verduren.

Vooralsnog zijn de Verenigde Staten niet van plan troepen naar Haïti te sturen, zei Nationaal Veiligheidsadviseur Jake Sullivan dinsdag. Tegenover journalisten verklaarde hij dat het nog te vroeg was om in te schatten welke invloed de natuurramp heeft op de politieke situatie in Haïti, meldt persbureau Reuters. In Haïti was het de laatste maanden behoorlijk onrustig, zeker nadat president Jovenel Moïse vorige maand vermoord werd.

Minstens zevenduizend Haïtianen raakten zaterdag gewond door de aardbeving, die gevolgd werd door meerdere naschokken en vooral in het zuidwesten veel gebouwen heeft doen instorten. Tienduizenden mensen raakten dakloos. De ramp roept herinneringen op aan de aardbeving van 2010, die aan minimaal 160.000 mensen het leven kostte. Het Amerikaanse overheidsorgaan dat over ontwikkelingshulp gaat, USAID, zei dinsdag te verwachten dat het aantal doden nu „niet in de buurt zal komen” van elf jaar geleden.