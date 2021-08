Polen belooft aan EU tuchtkamer rechters te ontbinden

Polen heeft aan de Europese Unie toegezegd dat de omstreden tuchtkamer voor rechters ontbonden wordt. Dat staat in persbericht van de Poolse overheid. De belofte volgt op een ultimatum dat het Europees Hof van Justitie het land gesteld had, dat in de nacht van maandag op dinsdag afliep.

Begin mei oordeelde het Europees Hof van Justitie dat het tuchtcollege in strijd is met het Europees recht. Deze disciplinaire kamer is opgericht om het functioneren van rechters die kritisch zijn op de Poolse overheid te beoordelen. Het tuchtcollege is bevoegd om rechters hun immuniteit, functie, salaris en in het uiterste geval hun vrijheid af te nemen. Het college oordeelt niet altijd in het nadeel van kritische rechters, maar nam wel al verschillende rechters hun immuniteit en loon af.

Lees ook: Polen doet de Europese rechtsorde wankelen

Op 7 augustus liet de Poolse vicepremier Jaroslaw Kaczynski al weten van plan te zijn de tuchtkamer op te schorten. „We zullen de disciplinaire kamer zoals die nu functioneert opheffen en op die manier verdwijnt het onderwerp van het conflict”, zei hij destijds in een interview met het persbureau PAP. In september zou gestart worden met het optuigen van een alternatief rechtssysteem. „Polen zal doorgaan met de hervormingen van de rechterlijke macht, ook op het gebied van de verantwoordelijkheid van rechters, gericht op het verbeteren van de efficiëntie van dit systeem”, schrijft de Poolse regering dinsdag in een verklaring. Het schrappen van de omstreden kamer wordt expliciet genoemd als onderdeel van de revisie.