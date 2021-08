Op een Italiaanse camping stap ik tegelijk met een Nederlands jongetje het zwembad in. Het jongetje is net naar de tent geweest en brengt verslag uit aan zijn broertje, dat in het zwembad was achtergebleven. Ik hoor hem zeggen: „Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het slechte nieuws is: mama komt zo naar het zwembad. Het goede nieuws is: papa komt zo ook naar het zwembad.”

