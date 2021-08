Na verlies van half miljard belooft Just Eat Takeaway betere resultaten

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway.com heeft de grootste verliezen naar eigen zeggen achter de rug. Het bedrijf van oprichter en topman Jitse Groen maakte dinsdag voorbeurs bekend dat het in de eerste zes maanden van dit jaar netto 486 miljoen euro meer uitgaf dan binnenkreeg. Volgens Groen heeft zijn onderneming daarmee de „piek van de absolute verliezen” bereikt en zal de winstgevendheid vanaf nu toenemen.

Voor het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl is 2021 „een jaar van investeren”, zei Groen dinsdag in een toelichtend gesprek met aandeelhouders. Vele tientallen miljoenen gingen op aan investeringen in de landen die het maaltijdenplatform nu bedient door de fusie met Just Eat, begin vorig jaar. Volgens Groen is daar nog een flinke inhaalslag te maken. Zo sluit Just Eat Takeaway in deze landen in hoog tempo nieuwe restaurants aan, en wordt er veel reclame gemaakt om klanten te werven. Ook stak het bedrijf er geld in eigen bezorgdiensten.

Die uitgaven betalen zich meteen uit, merkte Groen op. In het Verenigd Koninkrijk nam het aantal bestellingen afgelopen halfjaar bijvoorbeeld toe tot 135 miljoen, een aanwas van 75 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Eigen koeriers bezorgden ruim 52 miljoen van die orders, een verzevenvoudiging op jaarbasis.

Ook in andere markten blijft Just Eat Takeaway hard groeien, zelfs nu de coronamaatregelen op veel plekken worden afgebouwd en de consument weer naar het restaurant kan. De omzet van het bedrijf steeg tussen januari en juni daardoor met 63 procent tegenover een jaar eerder, tot 1,7 miljard euro. Dat bedrag is exclusief de 900 miljoen euro omzet van Grubhub, de Amerikaanse bezorgdienst die Just Eat Takeaway in juni van dit jaar overnam.

Hogere bezorgkosten

Dat de op een na grootste maaltijdbezorger van de wereld na zo’n flinke groei juist veel dieper in het rood eindigt, kent nog een andere oorzaak. Verschillende landen stelden tijdens de pandemie een limiet aan bezorgtarieven die een bedrijf mocht rekenen, volgens Groen een „onwettelijke” ingreep. Door zulke plafonds liep Just Eat Takeaway afgelopen jaar 142 miljoen euro mis. En hoewel in sommige landen de maatregel weer is verdwenen, verwacht de topman er in andere landen last van te houden.

In gesprekken met beleggers merkte Groen op dat ook dit een knop is waaraan hij kan draaien om de winst aan te jagen: bezorgtarieven. Just Eat Takeaway is volgens hem aanmerkelijk goedkoper dan de concurrentie, en dat gat groeit alleen maar. Het bedrijf denkt daarom meer te kunnen vragen, maar zal dat alleen doen zolang het niet ten koste gaat van de groei van het aantal klanten en bestellingen.

Kritische brief

Groen kwam bij presentatie van de halfjaarcijfers ook terug op een kritische brief die aandeelhouder Cat Rock vorige maand stuurde. Het Britse hedgefonds, dat een belang van ruim 4 procent heeft, riep Just Eat Takeaway meer te doen om de koers van het aandeel aan te jagen, omdat het bedrijf anders misschien van jager tot prooi zou worden. Volgens Cat Rock zou dat kunnen door bedrijfsonderdelen te verkopen of te fuseren met een andere grote wereldwijde bezorger. Ook hekelde het fonds het „gebrek aan communicatie” vanuit de top van Takeaway.

Dat laatste noemde Groen een terecht verwijt. Tegelijkertijd wees hij fusie of verkoop van onderdelen van de hand. Als je ergens de grootste bent en veel geld verdient, is het volgens de topman onzinnig die onderdelen af te stoten. Wel is Just Eat Takeaway nog steeds bereid afstand te doen van zijn belang van een derde in de Braziliaanse maaltijdbezorger iFood. Just Eat Takeaway wees dit jaar een bod van 2,3 miljard euro af omdat het dit te laag vond. Welk bedrag wel in de richting zou komen, wilde Groen niet kwijt.