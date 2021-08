Evacuatievluchten opgestegen vanaf vliegveld Kabul

Demissionair kabinet maakt zich ‘ernstig zorgen’ over situatie Afghanistan

Het demissionaire kabinet maakt zich „ernstig zorgen” over de situatie in Afghanistan. Dat schrijven de demissionaire ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken, D66) en Ank Bijleveld (Defensie, CDA) en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid, VVD) maandagavond in een brief aan de Tweede Kamer. De bewindslieden zouden met name bezorgd zijn over de veiligheid van Nederlanders in Afghanistan en Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt.

Om hen in veiligheid te brengen, heeft Bijleveld maandag toegezegd meerdere militaire vliegtuigen naar Afghanistan te sturen. Het eerste Nederlandse toestel had diezelfde dag nog moeten aankomen in Kabul, maar het kon niet landen vanwege chaos op de luchthaven.

De bewindslieden schrijven dat het kabinet afspraken heeft gemaakt met de Europese Unie om „enkele medewerkers van de EU-delegatie in Kabul en hun familieleden opnemen”. Ook zou Nederland bereid zijn „bij te dragen” aan het opnemen van (voormalig) lokaal NAVO-personeel.

Het tempo waarmee de Taliban de afgelopen maanden zijn opgerukt, heeft de hele internationale gemeenschap overvallen, zo staat verder in de Kamerbrief. „De gebeurtenissen nopen tot reflectie en roepen vele vragen op die de komende tijd beantwoord moeten worden”. Dinsdag debatteert de Tweede Kamer over de situatie in Afghanistan en het Nederlandse beleid. Kamerleden willen onder meer weten waarom het kabinet maandenlang heeft gewacht met het evacueren van tolken.