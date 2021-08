Kinderlijke spanning en aaibare animaties in ‘Paw Patrol’

De filmversie van populaire kinderserie Paw Patrol voelt als een aaneenschakeling van enkele afleveringen. Handig voor de kleinsten die tussendoor naar de wc kunnen gaan – 86 minuten is lang – en vervolgens aansluiten bij de volgende missie die het puppyteam in de film uitvoert. Paw Patrol, de serie over jongetje Ryder en zijn team van reddingshonden, heeft een enorme hoeveelheid (kinderlijke) fans en enkele (oudere) tegenstanders. Zo zou de serie kapitalisme promoten volgens een Canadese socioloog. De pups in Paw Patrol hebben immers specialisaties zoals politie- en brandweerwerk en nemen, als een soort privéonderneming, vaak de basistaken van de staat over omdat die haar burgers in de steek laat via falende burgemeesters.

Paw Patrol: The Movie ondermijnt die kritiek alvast niet. In de film trekt het team naar Avonturenstad, waar hun grote vijand Humdinger burgemeester is geworden. De pups moeten met behulp van stadshond Liberty de ene na de andere stommiteit van Humdinger oplossen; zo bouwt hij een wankele achtbaan in het al krakkemikkige openbaar vervoer.

Er zijn verbindende lijntjes tussen de missies, zo haalt de stad bij puppy Chase trauma’s naar boven, wat mooi op kinderniveau wordt uitgelegd. Maar de film bestaat vooral uit veel kinderlijke spanning en plezier gebracht in aaibare animaties.

Kinderfilm Paw Patrol: The Movie Regie: Cal Brunker. Stemmen: Rayen Panday, Julia Tan, Peter Pannekoek, Monica Geuze. In: 136 bioscopen ●●●●●