Jakobsen sprint in eerste grote ronde na val naar etappezege

Wielrenner Fabio Jakobsen heeft de vierde etappe van de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De 24-jarige Nederlander bleef in Molina de Aragón de Fransman Arnaud Démare en Deen Magnus Cort voor in de massasprint. Het is zijn eerste dagzege in een grote ronde sinds hij in de Ronde van Polen van vorig jaar zwaar ten val kwam.

Jakobsen bevestigde met zijn overwinning in Molina de Aragón helemaal terug te zijn op het hoogste niveau. Zelf sprak hij na de race van „een droom die uitkomt”. Eind juli liet de sprinter met twee ritzeges in de lager aangeschreven Ronde van Wallonië al zien weer mee te kunnen strijden om de overwinning. Daar ging een lange revalidatie aan vooraf, op 5 augustus 2020 liep Jakobsen bij een heftige val in de Ronde van Polen een verbrijzelde luchtpijp, breuken aan het gelaat en een gebroken gehemelte op. De vraag was of hij überhaupt op niveau kon terugkeren, maar naarmate de revalidatie vorderde zag het er steeds beter uit voor Jakobsen.

Met zijn overwinning pakte Jakobsen ook de groene puntentrui. In het algemeen klassement blijft de Est Rein Taaramäe de leider. De renner van Intermarché-Wanty-Gobert kwam in het slot van de etappe ongelukkig ten val, maar omdat hij zich al binnen drie kilometer van de meet bevond kreeg hij dezelfde tijd toegekend als het peloton.