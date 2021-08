Hoe haar baby in de afvalcontainer terecht kwam, daar zegt de moeder niet veel over

De 31-jarige vrouw die ervan wordt verdacht in 2014 haar pasgeboren kind in een vuilcontainer in Amsterdam achter te hebben gelaten, ontkent haar betrokkenheid. Dat bleek dinsdag tijdens de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Amsterdam. Todisoa R. wordt verdacht van poging tot kindermoord en zit sinds honderd dagen in voorarrest.

Op 26 oktober 2014 hoorde een vrouw babygehuil uit een ondergrondse afvalcontainer in Amsterdam Slotermeer. Nadat die was opengebroken door de brandweer bleek er een pasgeboren meisje met een speen in haar mond in te liggen. De verdachte werd eerder dit jaar in Duitsland opgepakt omdat zij een misdrijf had gepleegd en in een databank een match werd gevonden met haar vingerafdruk op de plastic tas.

Inmiddels heeft de verdachte zes kinderen, waarvan de jongste bij haar in de gevangenis verblijft. Overdag gaat de baby naar de opvang. De vrouw, die is geboren in Madagaskar, woonde de zitting bij via een videoverbinding en werd bijgestaan door een Frans-sprekende tolk. „Mijn kinderen zijn alles voor mij. Ze zijn mijn familie. Ik heb niet de moed om hen iets kwaads aan te doen.”

Vader ‘Kaba’ is spoorloos

Volgens de voorzitter van de rechtbank is de vrouw inmiddels acht keer verhoord en heeft ze tijdens zeven verhoren gezegd dat zij niet degene is die haar baby in de container heeft achtergelaten. De vader van het kind, met wie ze Frans sprak en waarvan zij alleen de naam „Kaba” kent, zou het kind bij haar weg hebben gehaald. De vrouw zou een tijd buiten westen zijn geweest en daarna zou de man haar hebben gezegd dat de baby was overleden. Hij zou haar een graf hebben getoond. De verdachte heeft tijdens één van de verhoren wel gezegd dat zij zelf haar pasgeboren baby in een zak heeft gedaan, waar ook haar vingerafdruk op is gevonden, en daarna in de container heeft achtergelaten.

In een van de verhoren heeft de vrouw gezegd dat ze haar kind de naam Nomena had gegeven. Het inmiddels zesjarige meisje is geadopteerd.

Tijdens de voorbereidende zitting vroeg de advocaat van de verdachte, Isabelle van Raab van Canstein, of de mysterieuze Kaba en de getuigen, de vrouw die het gehuil van de baby hoorde en de man die zij erbij haalde, nog eens kunnen worden ondervraagd. De vrouwelijke getuige kwam net thuis van haar werk en zou de man, die in een auto een joint rookte, om hulp hebben gevraagd. De man ging weg voordat de politie kwam en was aanvankelijk een belangrijke verdachte in het onderzoek. Volgens de officier van justitie is de man uitvoerig onderzocht en is het niet nodig hem nog eens te horen.

De rechtbank heeft besloten dat de man die Kaba genoemd wordt wel moet worden gehoord als hij ooit wordt gevonden, maar er zijn weinig aanknopingspunten voor zijn verblijf. De verdachte is met de politie langs de flat gereden waar zij hem meermaals naar binnen heeft zien gaan, maar daar kende niemand een man die aan de omschrijvingen van de vrouw voldoet.

„Hoe is het voor u om te horen wat er met Nomena is gebeurd?”, vraagt voorzitter J.M. Jongkind aan de verdachte. „Het raakt me heel erg”, zegt ze terwijl ze naar beneden kijkt. „Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Het doet me heel erg pijn.”