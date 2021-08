Hij was de beste kandidaat, vindt Louis van Gaal

Als Louis van Gaal een nieuwe bondscoach had moeten kiezen, dan had hij Louis van Gaal benoemd. Hij doet het niet meer voor zichzelf, deze baan. Klinkt melodramatisch misschien, zegt hij, maar hij wil het Nederlandse voetbal helpen. Hij zet zijn goede naam op het spel, na een paar nederlagen kan iedereen hem ineens een slechte trainer vinden - terwijl uit polls blijkt dat hij nu populair is. Maar ja, zegt hij, wie had het anders moeten doen?

Achter de schermen is Van Gaal al een paar weken begonnen als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij werd gevraagd na het mislukte EK onder Frank de Boer, waar Nederland in de achtste finale werd uitgeschakeld tegen Tsjechië. Van Gaal koos al een nieuwe technische staf, met Danny Blind, Henk Fraser en Frans Hoek als assistenten – vertrouwelingen die hem durven tegen te spreken, dat vindt hij belangrijk. Maar nu, dinsdagmiddag om 15.02 uur in Zeist, stapt hij voor het eerst weer vanuit de coulissen in het volle licht. Zijn derde termijn als hoogste voetbalbaas van Nederland is begonnen.

„Het is toch wat hè, dat ik hier weer zit”, zegt hij tegen de journalisten, die hij in onvervalst Van Gaals aanspreekt met „vrienden van de pers”. Boven de bondscoach hangt een grote afbeelding, samengesteld uit zestien televisieschermen. Het zijn foto’s van spelers, gecompileerd tot een beeld dat vooral kracht moet uitstralen. Van Gaal staat er ook op, met oranje stropdas, de blik strak omhoog gericht. Naast hem is Virgil van Dijk afgebeeld. Daaromheen Georginio Wijnaldum, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Memphis Depay en Donyell Malen.

Met vier van hen heeft Van Gaal al gesproken, via Zoom of Teams („dat heb ik met verve gedaan”), al wil hij niet precies zeggen met wie. Nog voor zijn benoeming wilde hij van belangrijke spelers weten of ze hem als coach wilden. Het waren lange gesprekken, meer dan een uur soms. „Ze waren meer dan enthousiast. Verschillende spelers hebben gezegd dat ze behoefte hebben aan duidelijkheid”, zegt Van Gaal. Kennelijk ontbrak die onder Frank de Boer soms, maar Van Gaal maakt meteen duidelijk dat hij niet wil terugkijken. Alleen vooruitkijken telt – „en daar ben ik ook wel sterk in”.

Een grote gok

Anderhalve dag. Van Gaal herhaalt het steeds. Dat is de periode die hij heeft om het Nederlands elftal voor te bereiden op de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen, op 1 september. Zijn eigen werkwijze moet er gedeeltelijk voor overboord. Voor scouting van spelers is geen tijd. Voor een groepsgesprek, zoals Van Gaal gewend is te houden, ook niet. „Ik ben een procestrainer. Meestal spelen mijn teams de eerste drie maanden niet geweldig, omdat de spelers moeten wennen aan het regime-Van Gaal. Nu moet het sneller. Het is een grote gok, eigenlijk niet des-Van Gaals. Het zal niet makkelijk worden, maar dat weten jullie volgens mij ook”, zegt hij.

Overal waar Van Gaal trainer wordt, doet hij er alles aan om zijn team te beschermen. Zo moet een spelershome niet worden opengesteld voor buitenstaanders. Alleen spelers en staf – „mensen die samen aan hetzelfde doel werken” – mogen erin. Dat hoort volgens Van Gaal bij duidelijkheid scheppen voor zijn spelers en een veilige omgeving voor hen creëren.

Wat geldt voor een spelershome, dat geldt ook voor publicitair gevaar. Van Gaal schermt zijn spelers er zo goed mogelijk voor af. Dus als een verslaggever vraagt naar zijn mening over de arbeidsomstandigheden in Qatar – waar in 2022 het WK is – wordt hij fel. Ja, hij is zich bewust van de overleden bouwvakkers (volgens The Guardian vielen er al zeker 6.750 doden) en de onvrijheden van de arbeidsmigranten. Toch kiest hij de aanval. Snel achter elkaar: „Deze vraag heb je nu al aan drie bondscoaches gesteld.” „Verwacht je van mij dat ik het niet erg vind?” „Je moet geen misbruik maken van voetballers om actie te voeren. Dat leidt tot niets.”

Van Gaal heeft wel een mening, maar hij wil niet dat zijn team ermee wordt lastiggevallen. „Je moet actie voeren, dat is duidelijk”, zegt hij. Sterker: hij heeft aan het KNVB-bestuur gevraagd wat ze doen aan de situatie in Qatar voordat hij tekende. Van Gaal heeft begrepen dat Gijs de Jong, die bij de bond over internationale kwesties gaat, stelling neemt tegen de omstandigheden in Qatar en zich hard maakt voor verbeteringen. Dat is voor hem voldoende, zegt Van Gaal. „Ik heb begrepen dat wij vooroplopen en actie ondernemen. Maar om dat iedere keer aan spelers of de bondscoach te vragen, dat vind ik heel ver gaan.”

Broederschap

Als hem wordt voorgelegd dat hij het Nederlands elftal een „veredeld stelletje sterren” noemde na het EK, treedt hetzelfde mechanisme in werking. Van Gaal tegen de verslaggever: „Dus het zit in jouw hoofd dat ik daarmee het Nederlands elftal bedoelde? Dat zijn de media tegenwoordig. Als ik het heb over het EK, dan bedoel ik dat als het EK. Mensen maken er in hun hoofd van dat ik het Nederlands elftal bedoel. Ik heb niks over Oranje gezegd.” Wat hij wél bedoelde? Dat een verzameld stelletje individuen geen kampioen kan worden. „Ik dacht aan Frankrijk en aan Portugal.”

Het team, zegt Louis van Gaal daarna, is altijd belangrijker dan het individu. Dat moeten zijn spelers ook uitstralen, vindt hij. Daarom is hij vroeger ook weleens boos geworden om afgezakte kousen van een speler of een shirt dat uit de broek hangt. Omdat spelers eenheid moeten uitstralen. „Het gaat om het principe van ‘allemaal hetzelfde nastreven’”, schrijft Van Gaal in zijn boek Visie (2009).

Broederschap wil hij de komende tijd zien bij het Nederlands elftal. Spelers die niet zichzelf op de voorgrond zetten, maar het teambelang. „Ik heb de indruk dat deze generatie professioneler is dan de andere generaties die ik heb getraind. Zeker elf Oranjespelers doen een activatietraining voor een wedstrijd. Ik heb dat nooit gedaan. In mijn vorige periode deed alleen Arjen Robben het. Nu doen ze het uit zichzelf. Daar sluit ik graag bij aan.”

Hij is dus terug, vijf jaar na zijn pensioen. En daar had hij niet eens zo lang over na hoeven denken. Hij heeft er zin in, zegt hij. En hij heeft vertrouwen in zijn spelers en de technische staf. Makkelijk zal het niet worden voor de selectie. Ze zullen diep moeten gaan. Maar dat zal hij zelf ook doen. Of, zoals hij het zelf meer dan tien jaar geleden verwoordde: „De spelers die ik nog onder mijn hoede zal krijgen, zullen elke dag tot het gaatje moeten gaan, zoals ik dat ook elke dag zal blijven doen. Op de dag dat ik dat niet meer kan opbrengen, wordt het tijd om aan wat anders te gaan denken…”