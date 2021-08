‘Toen ik vanmiddag uit het raam van mijn huis naar buiten keek, zag ik voor het eerst Talibanstrijders patrouilleren door mijn straat. Zes mannen met vuurwapens, ze reden in een Afghaanse politieauto en tuurden door de straten. Ik was bang dat ze mijn huis zouden binnenvallen voor een controle, maar dat gebeurde gelukkig niet. Ik sloot snel het gordijn”, vertelt een vrouwelijke medewerker van de Nederlandse ambassade in Kabul dinsdagavond, bellend vanuit haar huis in de Afghaanse hoofdstad. De dertiger is, net als haar Afghaanse collega’s die ook sinds zondag thuiszitten, voortdurend gestrest en bezorgd om familieleden en elkaar. „Het is de laatste twee dagen heel moeilijk om de slaap te vatten. De hele stad valt nu onder controle van de Taliban. Dat is een grote angst voor mij en alle Afghanen. Gerustgesteld door de eerste persconferentie van de Taliban van zojuist ben ik niet, nee. De strijders zeggen nu dat niemand bang hoeft te zijn voor wraak, maar niemand weet wie straks de leiding neemt en welk bewind er dan wordt ingevoerd! De Republiek Afghanistan is uitgewist, de Taliban zijn hier nu de baas. Andere vrouwen en vrienden hebben me verteld dat de Taliban vrouwen al verwittigen om zich gepast te kleden met bijvoorbeeld een hijab.

‘Dinsdagochtend om kwart voor negen kwam er voor het eerst wat hoopvol nieuws voor mij en mijn collega’s van de ambassade: vanuit Nederland is een groep met 62 militairen onder leiding van de ambassadeur onderweg naar hier. Iedereen wacht hier op! We hadden tot dan toe helemaal niets gehoord. Nu heb ik weer hoop dat het vliegtuig komt. We moeten wachten op verdere instructies, terwijl de situatie in Afghanistan iedere minuut verandert. Ik zit nu in een kamer zonder ramen, zodat niemand me kan horen bellen. Mijn allergrootste zorg blijft maar door mijn hoofd malen: hoe komen we straks allemaal veilig aan boord van de beloofde evacuatievlucht?”

