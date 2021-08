Duizenden evacuaties vanwege bosbranden nabij Saint-Tropez

In de heuvels achter de zuidelijke Franse kustplaats Saint-Tropez zijn sinds maandagavond zo’n zesduizend mensen geëvacueerd vanwege oplaaiende natuurbranden. Internationale persbureaus melden dat negenhonderd brandweerlieden het vuur proberen te bestrijden, maar dat de harde wind het bluswerk bemoeilijkt. Er zijn meerdere blusvliegtuigen ingezet. Zeker 22 mensen ademden rook in of liepen lichte brandwonden op.

De brand zou zijn begonnen bij een rustplaats langs een snelweg in het natuurgebied Plaine des Maures, meldt persbureau Reuters. Dinsdagochtend communiceerden de autoriteiten van de Var-regio dat tot dan toe zo’n vijfduizend hectare aan bos verloren zou zijn gegaan. Ook werden ongeveer honderd woningen door de brand verwoest in het getroffen gebied, dat ligt op veertig kilometer van toeristenoord Saint-Tropez.

Een deel van de geëvacueerde personen verbleef op campings in het getroffen gebied. Tot dinsdagochtend werden zeker twaalf kampeerplaatsen ontruimd. Volgens burgemeester Philippe Leonelli van de kustplaats Cavalaire worden tweeduizend campinggasten opgevangen in sportzalen en evenementenhallen. Of en wanneer zij terug kunnen naar hun campings, is nog onduidelijk.

Ook in andere landen rond de Middellandse Zee woedden momenteel bosbranden, als gevolg van de aanhoudende droogte en hittegolf die de regio teistert. In Griekenland en Turkije werden de afgelopen weken duizenden mensen geëvacueerd; daar zijn inmiddels de meeste branden onder controle. De afgelopen week noteerden onder meer Spanje en Italië temperatuurrecords die opliepen tot bijna 50 graden.