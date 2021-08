‘Druk’: waar ligt de grens tussen prettige roes en alcoholisme?

Opslaan in leeslijst

Vier veertigers, leraren op dezelfde middelbare school, hebben elk op hun eigen manier last van een midlifecrisis. Ze zijn een beetje uitgeblust en mentaal absent, zowel in hun privéleven als op hun werk. Om daar iets tegen te doen, besluiten ze de theorie van de Noorse psycholoog Finn Skårderud te testen. Skårderud stelt dat de mens van nature een alcoholtekort in zijn bloed heeft van 0,05 promille. Dus wie tijdens werkuren een paar glazen achterover slaat, functioneert simpelweg beter: met minder remmingen en minder sociale angsten.

Maar hoe dun is de grens tussen een prettige roes en alcoholisme? Over die scheidslijn gaat Druk, winnaar van vele prijzen, waaronder de Oscar voor beste buitenlandse film. Regisseur Thomas Vinterberg weet uiterst knap de balans te bewaren tussen ernst en humor. Even knap weten de acteurs, onder wie uitblinker Mads Mikkelsen als Martin, de verschillende stadia van dronkenschap neer te zetten, van licht aangeschoten tot volkomen kachel. In een geestige montage laat Vinterberg foto’s en clipjes zien van bekende, (flink) aangeschoten politici – onder wie Boris Jeltsin en Viktor Orbán.

Vinterberg en coscenarist Tobias Lindholm concentreren zich met name op geschiedenisleraar Martin, wiens lessen na het innemen van een heupflesje wodka opeens veel levendiger zijn. Die aanstekelijke lessen geeft hij aan de hand van beroemde veeldrinkers als Churchill en Roosevelt, en met Hitler als vreemde eend in de bijt. Ook Martins vrouw Anika en hun kinderen zijn blij met de hervonden levenslust van haar man, nu is hij eindelijk niet meer zo geestelijk afwezig. Dat het niet goed kan blijven gaan, voelt de kijker op zijn klompen aan.

Hoewel Druk een pakkende tragikomedie is, heeft de lach uiteindelijk de overhand. Het levert een fenomenale slotscène op, waarin voormalig danser Mikkelsen laat zien dat hij zijn oude vak nog uitstekend beheerst.

Tragikomedie Druk Regie: Thomas Vinterberg. Met: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe. In: 62 bioscopen ●●●●●