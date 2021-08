CBS: economie harder gegroeid dan verwacht, recessie voorbij

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 3,1 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. De recessie die in het najaar en de winter was ingezet als gevolg van de coronapandemie, is daarmee afgelopen. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De groei is groter dan verwacht, die was voorspeld op 1,5 procent.

De groei is vooral het gevolg van een stijging van de consumptie door huishoudens en hangt volgens het CBS samen met het versoepelen van de coronamaatregelen. Consumenten spendeerden meer in de horeca en aan kleding en auto’s. Ook bedrijven en de overheid gaven meer geld uit. De investeringen daalden.

Op jaarbasis groeide de economie met 9,7 procent, dat is de grootste groei die het CBS ooit registreerde. Dit komt vooral door de forse krimp van de economie in het tweede kwartaal van vorig jaar. Ondanks de groei is Nederlandse economie nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2019 is de economie nog 1,4 procent kleiner. De cijfers zijn een eerste raming van het CBS, over 45 dagen volgt een tweede schatting.