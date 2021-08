Bob Dylan aangeklaagd voor seksueel misbruik 12-jarige in 1965

De Amerikaanse muzikant Bob Dylan wordt in de Verenigde Staten aangeklaagd op verdenking van seksueel misbruik van een twaalfjarig meisje in 1965. Dat blijkt uit juridische documenten waar Amerikaanse media dinsdag over schrijven. Een nu 68-jarige vrouw beschuldigt Dylan ervan dat hij tussen april en mei 1965 „bevriend met haar raakte” en haar „gedurende een periode van zes weken” meerdere keren seksueel misbruikt zou hebben. De muzikant zou de vrouw, van wie alleen de initialen J. C. bekend zijn, ook drugs gegeven hebben.

De vrouw was destijds 12 jaar oud, Dylan was tussen de 23 en 24 jaar oud. „De 56-jaar oude bewering is onwaar en zal krachtig worden verdedigd”, laat een woordvoerder van de inmiddels tachtigjarige zanger en gitarist weten aan de Amerikaanse krant USA Today.

De aanklacht is ingediend op 13 augustus. Dat is een dag voordat in de staat New York een tijdelijke wet is verlopen die het mogelijk maakte om seksueel misbruikzaken die zijn verjaard alsnog voor de rechter te brengen. Onder dezelfde wet werd vorige week tegen de Britse prins Andrew ook een aanklacht ingediend wegens seksueel misbruik.