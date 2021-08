Bezos klaagt NASA aan na missen maanlandercontract

Het Amerikaanse plan om opnieuw astronauten naar de maan te sturen dreigt vertraging op te lopen door een rechtszaak die Jeff Bezos’ ruimtevaartbedrijf Blue Origin aanspant tegen NASA.

De oprichter van Amazon - tevens rijkste man ter wereld - klaagt de Amerikaanse overheid aan. NASA was van plan om meerdere bedrijven een maanlander te laten bouwen, maar kiest uiteindelijk voor één partij: SpaceX van Elon Musk, de oprichter van Tesla.

Volgens de aanklacht die Bezos’ Blue Origin maandag indiende bij de federale rechtbank, heeft NASA de voorgestelde plannen niet goed geëvalueerd en is Blue Origin ten onrechte terzijde geschoven.

De ruimtemiljardairs bakkeleien over deelname aan NASA’s Artemis-programma. Artemis wil een tussenstation bouwen dat om de maan cirkelt en van daaruit regelmatig trips onderneemt naar een basis op de maan.

De eerste, belangrijke stap van Artemis is de ontwikkeling van een maanlander die dit jaar een onbemande en in 2023 een bemande vlucht moet uitvoeren. De ruimtevaartorganisatie had aanvankelijk drie leveranciers op het oog: SpaceX, Dynetics en Bezos’ bedrijf Blue Origin, dat onder de noemer ‘The National Team’ samenwerkt met onder meer vliegtuigbouwer Lockheed Martin. Zij beloven in 2024 een bemande vlucht naar de maan te kunnen realiseren.

De maanlander die SpaceX wil bouwen, is echter het meest haalbaar, oordeelde NASA, en sloot in april dit jaar een contract van 2,9 miljard dollar (2,5 miljard euro) met Musks bedrijf. NASA zegt dat er geen budget is voor meerdere leveranciers. Het Amerikaanse Congres heeft nog maar een deel van de gevraagde 3,3 miljard dollar beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van de maanlander.

Bezos protesteert: zijn bedrijf Blue Origin stelt dat SpaceX als enige gegadigde de kans kreeg om de plannen en prijzen aan te passen en zo de aanbesteding te winnen. Blue Origin en Dynetics stapten boos naar de Government Accountability Office, maar de toezichthouder wees hun bezwaren van de hand.

Twee miljard dollar cadeau

Bezos belooft, in een ultieme poging mee te doen aan het maanlanderproject, de ontbrekende twee miljard dollar in het NASA-budget voor zijn rekening te nemen. Tegelijkertijd voert Blue Origin een publiciteitscampagne die de plannen van SpaceX op de korrel neemt.

Het voordeel van Blue Origins ontwerp is dat deze maanlander met meerdere lanceermethodes overweg kan en op bestaande techniek gebaseerd is. SpaceX kan alleen met de eigen raketten overweg. Die zijn te groot en te log, volgens Bezos, en werken met „onbewezen technologie”.

Elon Musk maakt de kritiek van Blue Origin belachelijk via Twitter. „Als je met lobbyen en rechtszaken in de ruimte zou kunnen komen, dan zat Bezos inmiddels op Pluto.”

SpaceX voerde vorig jaar als eerste commerciële bedrijf een bemande ruimtevlucht uit naar internationaal ruimtestation ISS. Blue Origin haalde tot nu net de rand van de dampkring, met Jeff Bezos zelf als een van de eerste passagiers.