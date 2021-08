Zwarte vogelin het nauw

In totaal zijn er in Nederland 2,9 miljoen katten en 1,7 miljoen honden, maar volgens mijn waarnemingen tijdens mijn vakantie aan de Nederlandse kust lopen de honden deze achterstand snel in. Waar je ook keek, in het duin, op het strand, in het hotel – overal honden, en vaak niet één per gezin, maar twee, soms zelfs wel drie.

De pandemie heeft ons hondvriendelijk gemaakt. De hond komt zo langzamerhand in alle families voor, zelfs die van mij, waar de kat lange tijd een trotse alleenheerser was. Onlangs maakte Guus, zo’n beminnelijke Golden Retriever waar je nooit boos op kunt worden, via mijn jongste dochter zijn entree op ons vakantieadres. Iedereen meteen blij en vertederd. Je kunt beter als Golden Retriever geboren worden dan als mens, die bij eerste kennismaking altijd maar weer scepsis en achterdocht moet overwinnen.

Zo’n hond wordt voortdurend naar de ogen gekeken. Hij hoeft maar één keer te blaffen, en iedereen staat klaar met water, voedsel of een poepzakje. Er wordt veel over hem gepraat, maar hij kan de andere kant opkijken alsof het hem niet aangaat. Mooi leven.

De volgende dag, Guus was alweer met mijn dochter naar huis, liep ik met mijn vrouw over het strand. Het was zonnig weer, maar in de donkere wolken boven ons lag de regen – zoals zo vaak deze zomer – dreigend in hinderlaag. De zee was kalm. Ik keek naar de vloedlijn en zag plotseling een grote, donkere vogel stijf uit de aanspoelende golfjes stappen. Hij zag er vermoeid en verwaaid uit, een oude zwerver die de hoop op een goed onderkomen bijna heeft opgegeven.

Hij bleef onzeker staan, de rug naar de zee. Gefascineerd observeerden we hem met een mengeling van respect en deernis. We durfden hem niet te naderen uit ontzag voor zijn stevige, gehaakte snavel. Zou hij ziek zijn, fluisterden we tegen elkaar, stond hij misschien op het punt om te sterven? En hoe heette hij eigenlijk? Zeearend, gokte ik in mijn ornithologische onwetendheid.

Af en toe draaide hij zich om naar de zee en zette hij zijn zwarte vleugels op, alsof hij wilde tonen dat hij nog niet helemaal afgeschreven mocht worden. We besloten door te lopen, want we konden toch niets voor hem doen – het gebeurde op een stille plek tussen twee badplaatsen. Misschien rustte hij daar alleen maar even uit, susten we ons geweten.

Toch bleven we af en toe achterom kijken. Hij stond er nog steeds, een donker, onbeweeglijk uitroepteken in de verte. Een ander passerend echtpaar bleef ook staan, de vrouw liet zich op enkele meters van de vogel door haar man fotograferen.

Toen naderden er badgasten met een loslopende hond, vermoedelijk een poedel, die als een razende rond de vogel begon te cirkelen. De vogel bleef roerloos staan, hij deed geen enkele poging zich tegen het gevaar te wapenen. Hij was wel degelijk ernstig ziek, beseften we. Hou die rothond bij je, hadden we willen roepen, maar de afstand was veel te groot. Bovendien, hoezo rothond? Die volgde zijn natuur, zoals wij mensen ook meestal deden.

Terug in het hotel zocht ik gegevens over de zeearend op. Het klopte niet, het moest een aalscholver zijn geweest. De aalscholver is gewoonlijk zwijgzaam, las ik, en zijn vijanden zijn snoeken, kabeljauwen, bultruggen én zeearenden. En honden, moet ik er nu aan toevoegen. Behalve Guus natuurlijk.