Verkiezingen in Zambia

De lange rijen voor de stembussen op donderdag 12 augustus in Zambia, maken duidelijk hoe spannend de algemene en presidentiële verkiezingen dit keer zijn in dit land in zuidelijk Afrika. President Edgar Lungu wil herkozen worden, maar hij moet het opnemen tegen de zakenman Hakainde Hichilema, die bij de vorige verkiezingen in 2016 bijna evenveel stemmen kreeg als hij. De populariteit van Lungu is door de inzakkende economie fors gedaald en hij heeft alles ingezet om campagnebijeenkomsten van de oppositie in te perken, waarvoor de coronapandemie uitkomst bood. Het heeft niet voorkomen dat Hichilema op kop ligt, volgens de allereerste uitslagen van vrijdag.