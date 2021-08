in

‘Mijn passie voor tatoeages begon op mijn zeventiende, toen ik voor het eerst een tattoo liet zetten. Op de binnenkant van mijn lip, zodat mijn moeder het niet kon zien. Het was een beetje voor de grap en een weddenschap. In 2007 tatoeëerde ik mezelf voor het eerst, vanaf toen ben ik in het wereldje blijven hangen.

„Tatoeëren was destijds populair door programma’s als Miami Ink. Mensen dachten dat je kon tatoeëren, bergen geld verdienen en daarna elke avond in de kroeg in de lampen hangen. Dat beeld klopt niet: tatoeëren is keihard werken. Het is een levensstijl: je moet elke dag paraat staan. Elke tattoo die je zet, moet beter zijn dan de vorige.

De vraag ‘wat kost een tattoo?’ is een beetje als ‘hoeveel kost een tas boodschappen?’ Om de prijs van een tattoo te bepalen, moet je aan een aantal dingen denken: de kennis en ervaring van de artiest, de grootte en de materialen die je gebruikt. Soms schrikken klanten van de prijs, maar ik ben niet alleen bezig met de naald, maar ook met tekenen, alles klaarzetten, schoonmaken. En ik moet ook mijn pand nog bekostigen.

„Voor de coronaperiode had ik een vaste plek als tatoeëerder in Arnhem, verder reisde ik het land door. Tijdens de eerste lockdown ben ik voor mezelf begonnen in een ruimte die ik via een vriendin huurde. Dat ging zo goed dat ik tijdens de tweede golf een echt pand heb geregeld. Het loopt als een trein en het voelt bijzonder goed om dat te kunnen zeggen.”

uit

‘We hebben een koophuis en daar gaat natuurlijk veel geld in zitten. Verder investeer ik vooral in de winkel. Ik zeg altijd: je kunt soms een maandloon verdienen in een week en een andere keer een weekloon in een maand, daar moet je op voorbereid zijn.

„Ik zie eruit als een stoere getatoeëerde gozer, maar ik ben gek op Lego, haha. Ik vind het supergaaf daar modellen mee te bouwen. In normale tijden ga ik graag naar punk- en rockfestivals en concerten. Nu sparen mijn vrouw en ik voor een camperbusje om mee op vakantie te gaan.

„Ik bespaar soms geld door in bulk in te kopen voor de winkel. Dan bel ik een supermarkt en vraag of er, als ik een hele baal keukenpapier in één keer koop, er wat van de prijs af kan. De ene keer lukt dat, de andere keer niet: net hoe de pet van de manager staat. Vorig jaar in Duitsland heb ik deodorant gekocht voor een heel jaar, dat is daar veel goedkoper.

„Ik ben zakelijk zeer tevreden, alles wat ik wilde, heb ik ongeveer op een rijtje. Zeker als ik kijk naar de algemene situatie in de wereld. Het is niet leuk wat daar gebeurt, maar als ik een soort haven kan creëren waar mensen zich prettig voelen en even afleiding hebben, is mijn dag goed.”

Netto inkomen: gemiddeld 2.000 euro Vaste lasten: hypotheek 597 euro, verzekeringen 300 euro, mobiel/internet/tv 120 euro, auto 75 euro, boodschappen 300 euro, sport 80 euro, horeca 100 euro Sparen: ligt aan uitgaven, gemiddeld zo’n 100 euro. Algemeen spaarpotje en potje voor reizen/camperbus. Laatste grote aankoop: nieuwe vriezer 350 euro