Resultaten NS over het eerste halfjaar ‘dramatisch’ door wegblijven reizigers

NS heeft in de eerste helft van 2021 nog minder reizigers vervoerd dan het bedrijf aanvankelijk verwachtte. Door de lockdown die het kabinet in december aankondigde is het aantal vervoerde passagiers gedaald tot ruim een derde van dat voor de coronacrisis.

Voor de pandemie reisden op werkdagen circa 1,3 miljoen mensen per dag met de trein. In de eerste zes maanden van dit jaar vervoerde NS slechts 35 procent van dat aantal reizigers. Over heel 2020 zat NS gemiddeld op 40 procent; het spoorbedrijf had voor 2021 op herstel gerekend.

De lage aantallen reizigers hebben net als vorig jaar geleid tot „dramatische” financiële resultaten, aldus NS maandag bij de publicatie van de halfjaarcijfers. Alleen door financiële steun van de Nederlandse overheid en een meevaller bij de Britse NS-dochter boekte het vervoerbedrijf een positief bedrijfsresultaat. Dat kwam uit op 389 miljoen euro, tegenover min 52 miljoen euro de eerste helft vorig jaar.

Zonder de ‘beschikbaarheidsvergoeding’ van die de Nederlandse overheid nu tot zeker 1 september 2022 betaalt – zodat NS de dienstregeling volledig kan blijven uitvoeren – en de resultaten in het Verenigd Koninkrijk was het bedrijfsresultaat van NS uitgekomen op 601 miljoen euro negatief. Het vergelijkbare resultaat vorig jaar was min 1,1 miljard euro.

Inmiddels vervoert NS meer dan 50 procent van het aantal treinreizigers voor corona, aldus financieel directeur Bert Groenewegen. „Dat is vooral sociaal-recreatief vervoer. Voor komend najaar verwachten we dat studenten en scholieren weer volop de trein gaan gebruiken. De universiteiten en hogescholen houden, zoals het er nu uitziet, rekening met meer fysiek onderwijs. Maar het is nog onduidelijk in hoeverre het woon-werkverkeer terugkeert. De tweede helft van het jaar wordt heel belangrijk voor NS.”

De tekorten tot en met 2024 kunnen voor de NS hoger uitpakken

Groenewegen zei eerder dat NS tot en met 2024 in Nederland naar schatting 4,7 miljard euro aan inkomsten zal mislopen. Nu suggereert hij dat de tekorten nog hoger kunnen uitpakken.

Verenigd Koninkrijk

De meevaller in het Verenigd Koninkrijk betreft NS-dochter Abellio. De Britse dochter (omzet eerste halfjaar: 1,6 miljard euro; NS in Nederland: omzet 1,4 miljard) heeft te maken met een grootscheepse hervorming van het Britse spoor. De regering van premier Boris Johnson wil meer zeggenschap over het nationale railvervoer. In de plaats van min of meer zelfstandig opererende commerciële treinbedrijven komt er één systeem waarbij meer coördinatie (en meer risico) komt te liggen bij het Britse ministerie van Transport. Dat moet een eind maken aan de versnippering van het Britse railvervoer, waarover reizigers veelvuldig klagen.

De regionale vervoerders, waaronder Abellio, worden met zachte dwang aangemoedigd hun vervoerscontracten (voor de uitvoering waarvan ze eerder zijn betaald) af te kopen en zich te voegen in het nieuwe regime. Dat leidt tot minder risico’s en minder kosten, aldus Groenewegen. Wie het contract niet afkoopt, zal vermoedelijk nog veel minder verdienen aan het treinvervoer. De meevaller is dat de beëindigingsvergoeding die NS nu betaalt lager is dan wat het bedrijf daarvoor had gereserveerd.

Groenewegen wil nog geen antwoord geven op de vraag of NS niet beter helemaal uit het Verenigd Koninkrijk kan vertrekken. „Regionaal treinvervoer in het VK voegt niet heel veel toe voor de Nederlandse reizigers. Maar we willen eerst zien in hoeverre het nieuwe systeem functioneert voor we beslissen of we ons terugtrekken uit het Verenigd Koninkrijk.”

Duitsland

Ook in Duitsland staat NS voor de vraag of het buitenlandse activiteiten handhaaft. NS-dochter Abellio Duitsland is actief in vijf deelstaten voor negen opdrachtgevers. Het regionale treinvervoer levert NS echter weinig op. Dat komt volgens het Nederlandse bedrijf onder meer door hoge personeelskosten, veel onderhoudswerk en boetes omdat Abellio – als gevolg van dat onderhoud – prestatieafspraken niet haalt. Groenewegen: „Als wij niks doen in Duitsland, hebben wij tot het einde van de looptijd te maken met verlieslatende contracten.”

In mei begon Abellio Duitsland een voorlopige insolventieprocedure via de Duitse rechtbank. Zo kan de Duitse NS-dochter in de luwte reorganiseren. Wel moeten dan alle belangrijke bedrijfsbeslissingen worden voorgelegd aan een vertegenwoordiger (trustee) van de rechtbank. Over drie tot zes maanden moet duidelijk worden welke toekomst NS nog heeft in Duitsland.

Groenewegen houdt rekening met verschillende opties: nieuwe financiering van de vervoercontracten, verkoop van de Duitse activiteiten of een faillissement. „Maar dan komen mogelijk treinen tot stilstand en daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Ook de regionale opdrachtgevers niet.”

Anders dan in het VK ziet Groenewegen in de Duitse regio’s die grenzen aan Nederland wel voordelen voor Nederlandse reizigers. „Zo verzorgen we de verbinding Arnhem-Düsseldorf en komt binnenkort ook Eindhoven-Düsseldorf beschikbaar.”