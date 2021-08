Poolse nieuwszender TVN24 krijgt Nederlandse uitzendlicentie

De regeringskritische Poolse nieuwszender TVN24 heeft in Nederlands een uitzendvergunning gekregen. Daarmee wil de populaire omroep voorkomen dat die door nieuwe Poolse mediawetgeving uit de lucht wordt gehaald. Dat heeft het moederbedrijf van TVN24, de Amerikaanse mediagroep Discovery, maandag bekendgemaakt in een verklaring in handen van persbureau Reuters.

De licentie van de nieuwszender verloopt op 26 september en het is onzeker of de autoriteiten deze zullen verlengen. Het Poolse parlement heeft vorige week namelijk een internationaal omstreden wetsvoorstel aangenomen die het niet-Europese media onmogelijk moet maken in Polen te opereren. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Senaat.

Discovery probeert de wetgevers met de licentieaanvraag een stap voor te zijn. Indien de vergunning niet wordt verlengd, kan TVN24 alsnog blijven uitzenden, is de beredenering. Het moederbedrijf uit in de verklaring kritiek op de op handen zijnde nieuwe mediawet. „Deze licentie lost op geen enkele manier de situatie op die we hebben met de nieuwe wet die door de regering is aangenomen”, aldus Discovery-topvrouw Kasia Kieli. „De toekomst van TVN en de persvrijheid in Polen staat nog steeds op het spel.”

Lees ook: Pools Lagerhuis stemt in met omstreden mediawet