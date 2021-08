Poëtische en ongemakkelijke ontmoetingen op Festival Noorderzon

Festival Noorderzon voelt als een reünie: een grootschalig weerzien met je mede-theatergangers. Toch spatte op de openingsavond de vrolijkheid er niet vanaf bij de dames op de achterste rij in het Grand Theatre. Ze hadden kaartjes bemachtigd voor Renaissance van het Spaanse gezelschap La Tristura, maar maakten zich – luidruchtig – druk over de plaatsen die hen waren toegewezen en klauterden uiteindelijk zelfs naar ‘betere’ plekken. Op iedere reünie heb je mensen die je liever niet tegen het lijf was gelopen.

Toch probeert Noorderzon z’n bezoekers dit jaar juist dicht bij elkaar te brengen. In Renaissance komen meerdere vertellingen samen. Gezamenlijk geven ze een perspectief op de (relatief jonge) Spaanse democratie. Een groep technici ruimt een decor op: ze boenen en koppelen snoeren los, vouwen doeken op. Intussen babbelen ze over een ex of hun loopbaan. In de boventiteling is gelijktijdig iemand aan het woord die de Spaanse democratie vanaf het begin meemaakte. De verhalen raken vervlochten als blijkt dat de technici ook op een ‘revolutie’ afstevenen: ze protesteren tegen hun slechte arbeidsvoorwaarden. De voorstelling sluit af met een krachtige choreografie waar de gezamenlijkheid vanaf spat, op protestnummer ‘People’s Faces’ van Kae Tempest.

Op Noorderzon spelen ontmoetingen, ondanks de anderhalve meter afstand, een belangrijke rol. Het festival heeft zelfs producties geprogrammeerd waarbij je samen met één andere toeschouwer een theatrale belevenis ‘doorloopt’. Zo leer je bij An encounter van het Amerikaanse 600 Highwaymen een vreemde kennen. Je zit tegenover elkaar aan tafel en leest, om en om, kaartjes voor. Door vragen te beantwoorden en opdrachtjes uit te voeren, kom je nader tot elkaar. Je stelt je voor hoe de ander zich op een feestje gedraagt, wat iemand heeft meegemaakt – en dan komt het afscheid als een schok. An encounter is even ongemakkelijk als bijzonder.

Heupwiegende militairen

Ook aan Not to scale van de Britse Ant Hampton en Tim Etchells doe je als duo mee, maar deze productie is luchtiger. Je zit samen aan een tekentafel met papier, een gum en potlood binnen handbereik. De stem van actrice Carly Wijs begeleidt de potloden over het papier via een koptelefoon. Samen met je partner creëer je een wereld die tot leven komt door de geluidseffecten die je hoort. Not to scale is een poëtische en ontwapenende productie.

Op het festivalterrein in het Noorderplantsoen is de installatie Hier valt niets te halen te vinden. Op verschillende plekken zijn interviewfragmenten te beluisteren van Noord-Nederlanders die in armoede hebben geleefd. Helaas komen hun verhalen, zo tussen de bars en eettentjes, niet tot hun recht. De installatie voelt willekeurig en onaf.

Het principe van de installatie Universal tongue is simpel: kunstenaar Anouk Kruithof bewerkte op internet gevonden dansfilmpjes tot een videoclip van vier uur. Als bezoeker kun je er een uurtje doorheen dwalen. Dan zie je mensen dansen op een strand of bij een villa, op een dorpsfeest of bruiloft, in woon- en slaapkamers. De verscheidenheid aan filmpjes is overdonderend. Op de schermen, die kriskras door de ruimte hangen, heupwiegen militairen in gevechtstenue en doet het personeel van een winkel een flashmob. Iedereen danst nu op dezelfde muziek, de ritmes zijn gelijkgeschakeld. De installatie maakt je ervan bewust hoe vanzelfsprekend dansen overal ter wereld is en wijst op de diversiteit, maar ook het collectieve van dansen. In een TikTok-video showt iedereen z’n beste moves, maar het mooist zijn toch de filmpjes waarbij iemand staat te swingen en zich totaal niet bewust lijkt van zijn of haar publiek.

Theaterfestival Noorderzon 2021 Groningen, verschillende locaties. Inl: noorderzon.nl Anouk Kruithof: Universal tongue. Gezien: 13/8. ●●●●● La Tristura: Renaissance. Gezien: 13/8. ●●●●● Wabi Sabi/ Het Houten Huis/ Peergroup: Hier valt niets te halen – de installatie. Gezien: 13/8. ●●●●● 600 Highwaymen: A thousand ways (part two): An encounter. Gezien: 14/8. ●●●●● Ant Hampton & Tim Etchells: Not to scale. Gezien: 14/8. ●●●●●