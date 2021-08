‘Per post wisselden we videobanden uit'

Naam Theo Schoonheim

Leeftijd 67

Woont in Oosterhout bij Breda

Werkte onder meer twintig jaar in boekhandels, nu met pensioen.

‘In 1984 hielp ik in Brabant winkels voor boeken, tijdschriften en kantoorartikelen opstarten. Toen een filiaal in Oosterhout werd opgeleverd werd tot mijn verbazing ook een tv met videospeler binnengereden.

„Het was een VHS-apparaat, dat al snel de standaard werd voor commerciële verhuur. Het idee was om klanten te trekken die videobanden gingen huren. Hij stond de hele dag in de winkel films af te spelen, op een beeldbuis van maar zo’n 30 centimeter.

„Het was even wennen, maar het sloeg aan. We hadden een aardig assortiment en draaiden speelfilms als The Deer Hunter, Back to the Future, A Clockwork Orange en The Shining, en ook Nederlandse films als De Aanslag. Als het een enge film was en iemand zei ‘ik heb kleine kinderen bij me’, zette je hem even op pauze. Er waren ook wat tekenfilms, maar die waren nog niet heel beschikbaar op video.

„Steeds meer mensen kregen thuis een videorecorder, die gaf je een folder mee en dan konden ze voor een knaak per dag een film huren. Als mensen verfilmingen huurden van bijvoorbeeld Stephen King of Agatha Christie kon ik erna zeggen: we hebben ook boeken met andere verhalen van hen. Dat heeft extra omzet opgeleverd.

„Het was toen sjiek om een videorecorder te hebben, zo’n VHS kostte in het begin zo’n 2.000 gulden. Dat was echt een statussymbool, later werden ze goedkoper.

„We zijn de videospeler dan ook twee keer kwijtgeraakt door inbraak, het was het waardevolste dat in de zaak stond. Om die reden zei de rayonleider: neem de videorecorder zaterdag na sluitingstijd mee naar huis en neem ook een paar films mee. Dan deden we beurtelings.

„Omdat lang niet iedereen toen een videospeler had keken we met een vriendengroep een heel weekend achter elkaar films, een soort binge watching avant la lettre. Als klanten naar bepaalde banden vroegen ik kon zeggen dat ik ze gezien had. Die filmweekenden waren dus ook een stukje werkinformatie.

„Later kreeg je aparte verhuurbedrijven als Videoland, die direct zaken deden met filmmaatschappijen. Die hadden echt alle nieuwste videobanden, daar konden we niet meer tegenop. Na een jaar of vijf, zes is de verhuur gestopt.

„Ik keek heel anders tv dan mijn ouders. Die keken het journaal en een actualiteitenprogramma, wij draaiden allerlei films.

„Later ging je ook dingen opnemen van kabeltelevisie, van Nederlandse, Engelse en Belgische zenders. Ik heb zelf een Betamax gekocht, omdat ik van kenners had gehoord dat dat een professioneel systeem was. Ik heb hem nog steeds!

„Met een groep vrienden wisselden we banden uit - als we elkaar zagen of via de post. Als Fawlty Towers, Mr. Bean of Van Kooten en de Bie op tv kwam, zat ik echt klaar om het op te nemen. Als je maandagochtend op werk binnenkwam, had je het ook echt meteen over de afleveringen van dat weekend. Als iemand het gemist had leende ik een band uit.

„Dat je iets kon opnemen en terugkijken, dát was wat video zo vernieuwend maakte. De videorecorder werd een verlengstuk van de televisie en voegde er echt iets aan toe. Voor mij is de videospeler meer van invloed geweest dan de computer of de smartphone.”