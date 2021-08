Een smakelijke vertelling over de opkomst en verval van FC Barcelona

Voor Andrés Iniesta was 2009 het moeilijkste jaar uit zijn loopbaan. De toen 25-jarige middenvelder van FC Barcelona speelde niet slecht, maar hij leed maandenlang aan mentale klachten die deden denken aan een depressie. Op een zeker moment voelde hij zich zo slecht dat hij zijn ouders vroeg of hij bij hen in bed mocht slapen. Behalve bij hen vond Iniesta steun en begrip bij zijn werkgever. De club organiseerde professionele hulp en Barça-coach Josep Guardiola moedigde hem aan de training te verlaten als hij daar behoefte aan had. „Vraag niet om toestemming, maar ga gewoon”, zei de trainer. „Jij bent belangrijk: jij en jij alleen.”

Het verhaal van Iniesta’s depressie komt terug in een nieuw boek over FC Barcelona van de Britse journalist Simon Kuper, dat deze dinsdag in Nederlandse vertaling verschijnt. Voor Kuper staat de omgang van de club met de psychologische problemen van een van zijn sterspelers symbool voor het familiegevoel bij Barcelona. De Catalanen domineerden op dat moment de grootste sport ter wereld, maar binnen de club was ruimte voor vriendelijkheid, beschaving en een onderlinge verbondenheid die je bij andere topteams zelden aantrof.

Het was slechts een van Barça’s eigenaardigheden die volgens Kuper maakten dat de pretentieuze clubslogan més que un club (‘meer dan een club’) destijds meer was dan een holle frase. FC Barcelona speelde ook nog eens oogstrelend voetbal met zelfopgeleide spelers, gold als baken van Catalaans anti-nationalistisch verzet en was de enige club ter wereld met de naam van een hulporganisatie (Unicef) op het shirt.

In een even uitvoerige als vermakelijke vertelling doet Kuper uit de doeken hoe FC Barcelona dat voor elkaar kreeg, om vervolgens aan hoogmoed, commerciële verlokkingen ten prooi te vallen. Dat de auteur, die Barça volgt sinds begin jaren negentig en talloze betrokkenen sprak, publicatie van zijn boek liet samenvallen met Lionel Messi’s vertrek naar Paris Saint-Germain, getuigt van een bijzonder gevoel voor timing.

De erfenis van Cruijff

Voor Nederlandse lezers die Johan Cruijff nooit hebben zien voetballen of coachen, lezen de eerste hoofdstukken als een introductie in de oorsprong van het moderne voetbal. Het is gemeengoed onder trainers om te spreken over ‘de erfenis van Cruijff’, Kuper legt uit wat die inhoudt en hoezeer recente successen van FC Barcelona er onderdeel van uitmaken.

In een tijd waarin het verdedigende catenaccio de norm was, gebaseerd op vaste posities en fysieke duels, vond de iele Cruijff bij Ajax het ‘totaalvoetbal’ uit, waarbij iedereen aanviel en verdedigde. „De spelers van Ajax konden dermate vloeiend van positie wisselen dat je eigenlijk niet eens meer van posities kon spreken”, schrijft Kuper. „Het spel van Ajax evolueerde tot wat Cruijff ‘een gecontroleerde chaos’ zou noemen. [...] Hij beschouwde voetbal als geometrie, een spel van ruimte.”

Ook bij FC Barcelona werd Johan Cruijff vanaf 1973 de grote vernieuwer. Eerst als voetballer, die Barça al dribbelend, passend en vooral regisserend zelfvertrouwen gaf met een zeldzaam landskampioenschap en overwinningen op aartsrivaal Real Madrid. Maar meer nog als coach (1988-1996), door de club de kunst van dominant positiespel en het bespelen van de ruimte bij te brengen. ‘Rondo's’ gingen onder zijn leiding de trainingen bepalen, duurlopen waren verleden tijd. In 1992 won het ‘dream team’ van Cruijff de Europa Cup 1.

Nog belangrijker dan Cruijffs invloed op het eerste elftal was zijn renovatie van de jeugdopleiding. Hij maakte van La Masía „de universiteit van de pass”, schrijft Kuper. „Het uitwisselen van passes met teamgenoten was een soort conversatie, zoals musici in een jazzcombo woordloos met elkaar communiceren.”

En hij maakte de weg vrij voor jongetjes als Xávi Hernández, Andrés Iniesta en vooral: Lionel Messi, die op zijn dertiende naar Barcelona kwam. Voordat Cruijff zich ermee bemoeide, selecteerde La Masía net als andere clubs op lengte. Voor kleine spelertjes was geen plaats. Cruijff vond dat Barcelona juist kleine, technische voetballers moest scouten met een goed overzicht.

Lionel Messi in 2018 als aanvoerder van FC Barcelona. Foto Power Sport Images/Shutterstock

Beste lichting ooit

Kupers boek is geen hommage aan Cruijff. Hij schrijft uitvoerig over diens onhebbelijkheden en tekortkomingen als trainer. Zonder Cruijff was het tiki-takavoetbal van Messi’s Barcelona niet mogelijk geweest, maar met Cruijff als coach ook niet. Daarvoor was hij te grillig, te weinig gedisciplineerd en vooral te verzot op conflict. Guardiola was degene die van Cruijffs ideeën een coherente visie maakte en zijn conflictmodel afzwoer.

Hij kreeg daarbij de hulp van waarschijnlijk de beste lichting die een jeugdopleiding ooit heeft voortgebracht, met Messi als grootste ster van allemaal. Vier keer won de Argentijn de Champions League met Barcelona, tien keer werd hij landskampioen.

Maar FC Barcelona ging geloven in zijn eigen superioriteit. Terwijl andere Europese clubs Cruijffs ideeën afkeken en verder brachten, stagneerde de ontwikkeling in Catalonië. La Masía leverde geen toptalenten meer en de club werd steeds afhankelijker van Messi, die in ruil daarvoor een astronomisch salaris vroeg. Een serie dure miskopen bracht de club aan de rand van de afgrond.

Treuriger nog is hoe de club zichzelf in de uitverkoop deed om zijn peperdure selectie te financieren. Unicef verdween in 2010 van de voorkant van het shirt. Daarvoor in de plaats kwam ‘Qatar Foundation’. De club, die ooit om lokale aanhang had gedraaid, begon allerlei initiatieven om zoveel mogelijk aan fans wereldwijd te verdienen. Barça werd een Disney-versie van zichzelf. ‘Meer dan een club’ is FC Barcelona al lang niet meer, concludeert Kuper. Zoals hij het samenvat: „De club is steeds minder gaan betekenen voor steeds meer mensen.”