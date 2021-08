Om chaos te voorkomen, zijn er deze zomer op Scheveningen nautische boa’s

Het is rustig op het water. Met een kleine zeven kilometer per uur varen Rik Vermeer en Roy Markus door de Scheveningse haven. Op de andere boten gaan de handen groetend omhoog. Ze groeten vriendelijk terug.

Vermeer spot een motorrijder op de kade die heen en weer rijdt. Toch even kijken. Wordt er geracet? Nee, er is een rijles gaande.

Een klein motorbootje, in het havengedeelte waar niet heen en weer gevaren mag worden. „Weet u dat u hier alleen mag laden en lossen?” Dat weet de schipper. Hij pikte zijn echtgenote op die naar de supermarkt was. Ze zijn uit Friesland komen zeilen, hun boot ligt in de jachthaven.

Vermeer en Markus zijn nautische boa’s, de zoutwatervariant van de handhavers die op zoetwaterplassen al enkele jaren bestaan. Ze moeten er voor zorgen dat zwemmers, zeilers, surfers, kitesurfers en vissers letterlijk uit elkaars vaarwater blijven. En ze moeten voorkomen dat er overlast is op Scheveningen.

Want zo rustig als deze zomerse dag, was het vorig jaar niet. Iédereen leek toen naar de badplaats te trekken: het buitenland was voor Nederlanders wegens de coronabeperkingen gesloten, maar Nederland was voor buurlanden wel open. En het was strandweer, met temperaturen boven de dertig graden.

Toeristen, veelal Duitsers en Belgen met migratieachtergrond die normaal vakantie zouden hebben gevierd rond de Middellandse Zee, arriveerden zonder doel aan de kust. Tik op de gps Scheveningen in, en iedereen komt uit bij de Pier.

Strand als tentenkamp

Op de wegen naar zee stonden lange files, er werd lukraak in voortuinen geparkeerd, gepoept en -plast in bosjes, op de boulevard werd geblowd en lachgas gebruikt, en als de schemer viel werden Strandweg en havens een racebaan. Het strand was ’s ochtend één groot tentenkamp van wildkampeerders, de zee vol onervaren zwemmers – twee verdronken er.

„Stond je te handhaven bij de haven, was er een vechtpartij op het strand. En iedereen had lange tenen”, vertelt Vermeer. „Zo van: ‘wie ben jij om mij te vertellen wat ik niet mag, door corona mag ik al niks’.” Markus zegt: „Overlast was er altijd, en zal er altijd een beetje zijn. Maar alle problemen kwamen tegelijkertijd. De bewoners waren het zat. De toeristen ook. Hadden ze vanuit Duitsland zeven uur gereden, kwamen ze hier en was het vol.”

Het ernstigste incident was een steekpartij op de Pier waarbij een 19-jarige Rotterdammer om het leven kwam. Maar ook elders raakten de gemoederen zo verhit dat iedereen in de badplaats tot de conclusie kwam: ‘zo nooit weer’.

Burgemeester Jan van Zanen, toen net in Den Haag, liet er geen misverstand over bestaan: aan „de randvoorwaarden” voor meer toeristen was niet voldaan. Het file- en parkeerprobleem was er altijd op zonnige dagen, klachten over illegale strandraces en het gebruik van lachgas hadden de bewoners eerdere zomers ook al geuit.

Lees ook deze reportage van vorig jaar: ‘Net Sodom en Gomorra’

Dus is Scheveningen deze zomer één grote proeftuin voor ‘crowd control’ en het voorkomen van overlast. Agenten gebruiken bijvoorbeeld geluidsniveaumeters. Zo kunnen opgevoerde auto’s uit het verkeer worden gehaald. Een slagboom op de Strandweg moet straatracen en ‘flaneren’ op de scooter en met de auto ontmoedigen.

Wegen naar zee zullen ook sneller worden afgesloten bij drukte, badgasten wordt gewezen op snelle trams vanaf de Haagse stations. De tijden voor betaald parkeren buiten de garages zijn uitgebreid, en foutparkeerders krijgen eerder een wielklem.

Op de boulevard tellen camera’s het aantal mensen, er kan ingegrepen worden bij te grote drukte. Hoe drukker het is, hoe meer controle: meer verkeersregelaars, politie, handhavers, beveiligingsteams en boswachters op straat, strand en in de duinen.

Flaneerverbod voor auto's

Tot nu toe valt het mee met de drukte. Maar, zegt iedereen, het is ook lang niet zo’n mooie zomer. En iedereen kan overal in Europa met vakantie, Scheveningen is niet de enige optie.

Het zijn ook de maatregelen die helpen Scheveningen rustig te houden, zeggen bewoners en ondernemers. „Een patserbak valt dit jaar niet te showen”, zegt André Triep, voorzitter van de vereniging van strandtenthouders, tevreden. Hij doelt op het flaneerverbod voor auto’s. „Normale, gewenste bezoekers durven weer te komen.”

„Je ziet mensen weer genieten”, zegt ook Martin Pronk, buurtbewoner en beheerder van de Facebookgroep Overlast op Scheveningen. Elke week spreken bewoners en ondernemers met de gemeente. Er valt nog wat te verbeteren, maar „we worden serieus genomen”, zegt hij. Met een app kunnen bewoners klachten melden.

Die gaan deels rechtstreeks naar de meldkamer van de handhavers, en dus onder andere naar Rik Vermeer en Roy Markus op het water. Waar de politie zorgt voor de veiligheid en de reddingsbrigades voor de hulpverlening, zijn deze boa’s er voor het toezicht binnen de één kilometer voor de kust waar de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) met gemeenteregels geldt.

Lees ook deze reportage over de Reddingsbrigade: Zes reanimaties, en dan naar kantoor

Ze varen de haven uit. Van het zuidelijk havenhoofd springen wat jongens in zee. Net binnen de toegestane zone. „Vroeger zwom heel Scheveningen in de haven”, zegt Vermeer. Maar steeds vaker werden de mensen in de plezierhaven lastiggevallen, gooiden jongeren stenen naar de boten in de beroepshaven. Die gasten hebben we voor de zomer al aangesproken, daar plukken we nu de vruchten van.” Markus zegt: „Schepen zien je niet zwemmen hè, in het water, dus het is link.”

Bij het noordelijk havenhoofd is er een ander gevaar: staandwantvissen. Tussen twee boeien spannen vissers dan een dun net om zeebaars te vangen. Dat is op deze plek verboden: surfers en zwemmers zien de netten niet, en raken makkelijk verstrikt. Ze turen even, niets te zien. Een rustige zomer, tot nu toe.