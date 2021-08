Nieuwe album van The Killers is onmiskenbaar geïnspireerd op Bruce Springsteens ‘Nebraska’

Klatergoud en bombast kenmerkten tot nu toe de muziek van The Killers, een groep die niet alleen geografisch wortels heeft in Las Vegas. De pandemie en een afgebroken tournee noopten zanger Brandon Flowers tot heroverweging van zijn uitgangspunten. De muziek moest eleganter, vond hij, met minder kitsch en meer oprechte emotie. Ter voorbereiding van het zevende album Pressure Machine keerde hij terug naar Nephi in Utah, de kleine stad in het zuidwesten van de VS waar hij van zijn tiende tot zijn zestiende woonde. Elf songs vormen samen het verhaal van de inwoners van Nephi, die zelf aan het woord komen in gesproken intermezzo’s.

Flowers, ooit verantwoordelijk voor ronkende tekstregels als „Are we human or are we dancer?” (uit de hit ‘Human’, 2008), beperkt zich nu tot de simpele taal van verzonnen personages. Inspiratie is onmiskenbaar Bruce Springsteens Nebraska, tot en met de cassetteruis die het kaal-akoestische ‘Terrible Thing’ inleidt. Flowers laat gewone mensen aan het woord over de opiatencrisis in de VS, het verlies van banen in de rubberindustrie en het gevoel van wanhoop dat inwoners van Nephi bekruipt als ze zich realiseren dat ze nooit zullen ontsnappen aan hun kleinsteedse werkelijkheid. „Small town girl, put your dreams on ice”, zingt hij in het mooie duet ‘Runaway Horses’ met Phoebe Bridgers.

Pressure Machine is vooral het product van een band die uitgekeken is op zichzelf en liever lijkt op U2 (‘West Hills’), R.E.M. (‘Cody’) of de alomtegenwoordige Springsteen. In ‘Desperate Things’ is de inspiratie zo overduidelijk dat er bijna sprake is van plagiaat. Totdat The Killers letterlijk met een knal terugkeren bij hun oude bombast, en Brandons flirt met de gewone man bij een nobele stijloefening blijft. Het neonlicht van Las Vegas is onontkoombaar voor de band die met hulp van producer Jonathan Rado (Foxygen) steeds meer op een soloproject van Brandon Flowers begint te lijken.

Rock The Killers - Pressure Machine. ●●●●●