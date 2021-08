‘Mijn moeder zei: ‘Je zegt toch geen nee tegen de NOS!’’

CV Samya Hafsaoui

Samya Hafsaoui (Amsterdam, 1994) is nu vooral scenarioschrijver, maar presenteert ook tv-programma’s, is singer-songwriter en schreef in december de Young Adult-roman 36 Vragen en heel veel koffie. Hafsaoui schrijft momenteel aan een Netflix-film, een musical en aan de verfilming van haar roman. Hafsaoui schrijft voor glossy’s en presenteerde het Eurovisie Songfestival (online) en talkshow Na het Nieuws (BNNVARA), en acteerde in de romkom Meskina.

Nisrine Sahla

Onderzoekjournalist en presentatrice Nisrine Sahla (Brussel, 1996) kwam na de School voor Journalistiek in Utrecht al snel bij NOS Stories te werken (het jongerenplatform van de omroep), waar ze indruk maakte met haar onderzoek naar ‘exposen’ op berichtendienst Telegram. Met Anne Alink maakte ze de documentaire Betere dagen, over haar Marokkaanse opa die naar Brussel migreerde en terugkeert naar zijn geboortedorp in de Rif.

‘Eerlijk gezegd had ik gehoopt dat dit interview meer zou gaan over ons werk, en minder over hoe we overleven iedere dag”, zegt schrijver Samya Hafsaoui (27). In een vrijwel leeg Amsterdams grand café spreken wij haar, samen met NOS-journalist Nisrine Sahla (25), twee grote talenten in de Nederlandse mediawereld. We zouden praten over wat ze maken, en niet over geloof, kleur, en hoe wit Hilversum daar op reageert. Want daar worden ze een beetje moe van. Maar wij komen toch steeds weer op dat onderwerp terecht – blijkbaar hangt het in de lucht.

Wat zij maken is expliciet bedoeld voor de jeugd. Nisrine Sahla werkt voor NOS Stories, de nieuwsvoorziening op sociale media voor jongeren tussen de dertien en achttien jaar. Samya Hafsaoui begon als singer-songwriter en tv-presentatrice – onlangs presenteerde ze online het Eurovisie Songfestival – maar ze is nu vooral scenarioschrijver. Ze werkt onder meer aan een Netflix-film over een meidenpoppunkband.

Hoe vertel je een journalistiek verhaal aan jongeren?

Nisrine: „Dat doe je om te beginnen door precies op de plekken te zitten waar de doelgroep zit: Instagram, YouTube, TikTok. Het heeft geen zin om op tv dingen voor ze te maken, wat dat kijken ze niet. Verder spreken we jongeren aan omdat we minder formeel zijn, en jonge gezichten laten zien, van een jaar of negentien – nou ja, ik ben vijfentwintig. Ik ben zelf vooral bezig met onderzoeksjournalistiek over dingen die middelbare scholieren aangaan, wat er achter de schooldeuren gebeurt, en achter hun slaapkamerdeuren.”

Samya: „Je kan zien dat jullie hoog mediageletterd zijn. Wat vet is aan het team van Stories is dat ze het zelf allemaal aansturen, en weten: oké, dit idee kan beter op TikTok, dit beter op Insta. Normaal heb je een oudere redactie die minder kennis of interesse heeft in social media, en dan zitten er een of twee jonge mensen die de anderen ervan moeten overtuigen om iets op de socials te doen.”

Nisrine: „Op Insta doen we het nieuws van de dag, op YouTube de langere onderzoeksverhalen van dertien minuten. Op TikTok doen we in één minuutje een explainer. Bijvoorbeeld: waarom is gezond eten duurder dan ongezond eten? Onze doelgroep is ook onze bron. Als je zelf jong bent, vertrouwen mensen je sneller, ze vertellen sneller je verhaal. Dat merkte ik bij mijn verhaal over seksuele intimidatie op school. Daar heb ik honderden scholieren voor gesproken. Dat gaat van opmerkingen over borsten en billen tot aan verkrachting. Ik heb weken in een hokje zitten bellen. Dat was best wel heftig.”

Vond je het zwaar om mensen hierover te spreken?

Nisrine: „Tuurlijk. Het zijn heftige verhalen en dat blijft je lang achtervolgen. Wat wel helpt, is als je verhaal voor impact zorgt. Dat er bijvoorbeeld Kamervragen worden gesteld of dat heel veel mensen het over je verhaal hebben en ineens zelf hun verhaal op Twitter gaan delen.”

Samya, hoe maak je films en series voor tieners?

Samya: „Ik heb net een script ingeleverd bij Netflix voor een tienerfilm, en ik dacht aan de tienerfilms die ik zelf ooit keek. Die zijn vaak een reflectie van stereotypes. Je moet één bepaalde lichaamsbouw hebben, de rollen voor jongens en meisjes zijn best wel binair. Gemene meisjes dragen altijd roze, het meisje in de hoofdrol voelt zichzelf lelijk maar krijgt toch aandacht van die ene knappe jongen. En die archetypes gaan in je lijf zitten. Als kind denk je: zo werkt de wereld gewoon. Dus wil ik films schrijven waarin je een realistische relatiedynamiek ziet. Ik wil de veertienjarige persoon in mijzelf blij maken. Ik heb iets te repareren.”

Repareren?

Samya: „Jongerenseries leerden mij als tiener dat ik mezelf constant moest verbeteren. De ‘mollige meisjes’ in die serie hadden mijn lichaam. Ik heb maat achtendertig-veertig: dat slaat helemaal nergens op. Die series leren je: je moet altijd één bepaalde persoonlijkheid hebben.

„Er is een zin die steeds terugkomt: You’re not like other girls. Maar hoezo moest ik me bijzonder voelen tegenover mijn gendergroep, omdat ik toevallig boeken las?

„Ik hoop dat ik ooit mijn werk kan doen zonder dat er wordt gekeken naar het lichaam dat dat werk doet. Aziatische actrices moeten vaak een gothic punk spelen met een paarse pluk in hun haar. Zwarte meisjes of jongens spelen altijd de beste vriend van de hoofdpersoon. Joodse gemeenschap? Tweede Wereldoorlog. Queer community? Altijd een coming out. Moslims? Hoe leuker de persoonlijkheid van een moslimmeisje in een serie, hoe korter haar hoofddoek. Is dat ooit iemand opgevallen? En als zij verliefd wordt, doet ze hem af. Moslimvrouwen willen gewoon één keer een film of serie zien waarin het meisje haar hoofddoek ophoudt. Die ga ik dus schrijven.”

Waarom is dat nu aan het veranderen, bijvoorbeeld bij Netflix?

„Dankzij sociale media kunnen kijkers nu veel harder roepen wat ze werkelijk willen. En je kunt als autodidact makkelijker ertussen komen. Vroeger had je een opleiding nodig had om te leren screenwriten of monteren. Ik heb dat gewoon gegoogled.”

Wat zijn jullie tips voor jonge mensen die de mediawereld willen binnenkomen?

Samya: „Ik heb best wel een concreet lijstje. Voor scenarioschrijvers is er Generation Inclusion van Rose Stories. Dat is een project waarmee Netflix, Disney en Videoland jonge mensen aan het scouten zijn. Dan heb je nog partijen als De Coproducent, een collectief van videomakers waar je televisieformats naartoe kan sturen. Bij het Fonds ZoZ kun je subsidie aanvragen.”

Nisrine: „Goede connecties zijn heel belangrijk, dus probeer die al te maken tijdens je opleiding. Ik krijg vaak dm’s van mensen die bijvoorbeeld een snuffelstage bij de NOS willen doen. Dat zijn meestal mensen met een hoofddoek, of met een andere kleur of achtergrond.”

Hoofdredacteuren zeggen: we kunnen geen mensen van kleur vinden.

Nisrine: „Er is niet veel concurrentie in de media voor mensen van kleur. De leiding wil graag meer diversiteit op de redacties, dus nu moet je de kans pakken. Maar dan begint het pas. Stel, je komt ergens binnen en je krijgt iedere dag opmerkingen over je hoofddoek, dan voel je je ook niet welkom. Mensen van kleur komen minder snel op hoge posities en kunnen dus niet daadwerkelijk iets veranderen. Zo’n redactie moet niet alleen zeggen: ja, diversiteit. Ze moeten ook zorgen voor een veilige werkvloer. Dat ik daar wil werken.”

Samya: „Ik moest een keer iets doen voor een omroep en toen kwam er een dame die zei: ‘Jalla jalla dames, uit de kleedkamer’. En toen ik jurylid was in All Together Now zei een kandidaat tegen me: [met aangezet Nederlands accent] Salam Aleikoem. En ik zo van: wat gebeurt hier?”

Nisrine: „Dat heb ik ook ja. Ik zeg altijd: ‘Wilt u dat niet doen? Zo praat ik niet.’ Je moet beleefd blijven.”

Foto Andreas Terlaak

Samya: „Ik moet mezelf altijd overtuigen dat ik belangrijk ben in een space. Eindelijk zit ik dan bij dat programma of dat tijdschrift en dan merk ik al snel: oké, ik moet zelf paard én wagen trekken. Mijn tip is dus: zorg dat je voor jezelf een functie creëert die jou voor het bedrijf meteen onmisbaar maakt. Bouw je eigen leverage, vooral als jong persoon. Dan hebben je ze echt nodig.”

Mediamakers van kleur horen vaak: ‘Je zal het wel zwaarder hebben wegens je niet-westerse achtergrond’. Maar zijn er ook voordelen aan verbonden?

Samya „Ik word er eerlijk gezegd heel erg moe van. Het kan nooit gewoon. Iemand zei tegen mij: ‘Wat handig dat je vrouw bent. Want als jij een witte man was geweest, dan hadden we een probleem gehad’. Dan denk ik: ‘vaag’. Bij het ene kantoor is het: ‘Hallo, wat een godsgeschenk ben je’. En bij het andere kantoor: ‘We moeten je niet, sorry doei’. Er wordt constant op je geprojecteerd (knipt snel in vingers): Je bent een vrouw, je hebt een hoofddoek op, je bent Marokkaans, en dat is een dingetje hier. Als je er iets van zegt dan zeggen ze dat je een boze allochtoon bent, maar als je niets zegt dan kom je niet voor jezelf op, en jadi-jadi-ja. [korte pauze] Maar we gingen het niet over hoofddoekdingen hebben.”

Wat wil je bereiken bij jouw publiek?

Samya: „Dat je tijdens de aftitelingsmuziek uit de bioscoopzaal komt en in de wc-spiegel naar jezelf kijkt – dit is heel niche, maar stay with me – en je denkt: ‘potverdorie, nu ik dit heb gezien voel ik me een beter mens’. Je zat zo diep in de film dat je zou zweren dat je iemand anders was. Dát te bereiken bij de kijkers, daar doe ik het voor.”

Nisrine: „Ik denk dat het supergoed is voor de journalistiek dat mensen mediakritisch zijn. Wij krijgen bij NOS Stories direct feedback binnen, omdat we op sociale media zitten. Je opent je telefoon en je ziet gelijk wat het publiek vindt. Wij staan direct in contact met onze eigen doelgroep en volgers. We weten wanneer er ophef is over een onderwerp. Onze video over het regenboogzebrapad in Utrecht maakte heel wat los bij onze doelgroep. Goed, dan weet je ook hoe het publiek daarover denkt.”

Doe je daar ook wat mee?

Nisrine: „Wij reageren direct. ‘Waarom vind je dit?’ ‘Kan je dat verder uitleggen?’ Wij leggen uit aan de doelgroep wat er binnen de vier muren van de NOS gebeurt en zijn transparant over onze nieuwskeuzes, want wij hebben geen geheimen. Soms geven ze hun mening en de andere keer bedanken ze ons voor onze uitleg. Dat is waarom we de reacties onder onze video’s niet uitzetten.”

Zien kijkers jullie als rolmodel?

Samya: „Na Eurovision kreeg ik heel veel sms’jes, mailtjes en dm’s. Mensen zeiden: ‘Oh my god, ik kan wel janken. Dit is de eerste keer dat ik bij het Songfestival iemand heb gezien die op mij lijkt’. De eerste keer dat ik op tv was zei mijn man: ‘Ik vond tv altijd zo ver weg. Maar nu zit je gewoon naast me een broodje pindakaas te eten. Het is ook gewoon mensenwerk.’ Ik zei: ‘Lieverd, dat is het. Het is echt niet meer dan dat’.”

Is het lastig om rolmodel te zijn? Word je extra in de gaten gehouden?

Samya: „Door wie we zijn, en wat we dragen, is er natuurlijk uitvergrote aandacht voor ons. Wij zijn er bewust van dat alles wat wij doen spreekt voor een bepaalde gemeenschap. Mijn vader zei: ‘Wees ervan bewust dat mensen je vaker een positieve verrassing vinden dan dat ze je het voordeel van de twijfel geven.’ Ik merk dat dit echt waar is.”

Nisrine: „Ik ben me er wel extreem bewust van dat mensen me herkennen. Ik pas wel een beetje op hoor.”

Samya: „Ik plaats vaak genoeg op mijn stories dat ik huilend onder mijn weighted blanket zit en drie dagen lang niet douche. Als je alleen maar je succes post, denken de mensen die opeens iets raar meemaken op hun werk dat het aan henzelf ligt. Dan zeg ik: ‘Nee, nee, nee! Het ligt niet aan jou.’

„Je moet het niet mooier maken dan het is. Laat zien dat het keihard werken is. Dat je soms de verkeerde keuzes maakt en soms tegen de rand van je capaciteiten aan zit.”

Hadden jullie rolmodellen?

Nisrine: „Nee, ik had niet iemand naar wie ik opkeek. Ik was acht jaar oud en keek naar het journaal. Tegen mijn moeder zei ik: ‘Dat wil ik worden. Ik wil doen wat zij doet.’ Ik haalde mijn havo-diploma en daarna schreef ik me direct in bij de School voor Journalistiek in Utrecht. De eerste keer dat de NOS aan me vroeg of ik wilde presenteren, twijfelde ik. Maar mijn moeder zei: ‘Je zegt toch geen nee tegen de NOS!’”

Samya: „Shout out naar mama!”

Samya, jij doet veel verschillende projecten tegelijkertijd. Hoe verdeel je je aandacht?

Samya: „Mijn ex-manager zei: ‘Je moet één ding kiezen, anders weten de mensen niet wie je bent.’ Ja, maar ik weet toch wie ik ben? Als mensen me kennen van De Wereld Draait Door, dan kennen ze me daar van. En als ze me kennen van de musical, dan kennen ze me daar van. Het is kenmerkend voor onze generatie om veel dingen tegelijk te doen. Ik wil mijn leven lang zzp’er blijven. Ik wil zes dingen tegelijk doen. Ik wil die film, die serie, dat boek, die musical, ik wil én-én. In de entertainmentindustrie heb je sowieso weinig baanzekerheid. Het is beter als je veel kunt.”