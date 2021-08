‘Mijn achtergebleven familie in Afghanistan wil alleen maar overleven’

‘Alle vrouwen zullen weer de boerka aan moeten’

Mohamed Sharif. Foto Bram Petraeus

Mohamed Sharif (37) heeft twee nachten niet geslapen. Dag en nacht volgt hij het nieuws over zijn geboorteland Afghanistan, waar de Taliban de macht weer heeft gegrepen.

Het is een zenuwslopende tijd voor Sharif en zijn gezin in Almere. Voor zijn ouders en zes broers en zussen ook. Allemaal zijn ze in 2001 gevlucht voor de Taliban. Zijn vader, ingenieur, had samengewerkt met de Amerikanen. „Die waren er toen ook.” Ze bouwden huizen en bruggen. „‘Voor Afghanistan’, zei mijn vader. „‘Maar ook voor de Amerikanen’, zei de Taliban”. Dat stelden de Talibanleiders niet op prijs. „Na een paar waarschuwingen is hij gevlucht naar Pakistan. Daar kregen we een tijdelijk visum voor Nederland. We zaten in het azc in Hilversum.”

Mohamed was tien jaar accountmanager in de ICT en begon later een schoonmaakbedrijf. Dat loopt goed.

Hij is diep ongelukkig over de regels die vrouwen weer opgelegd zullen krijgen. „In het zuiden, waar de Taliban al de dienst uitmaakt, hebben ze al aangekondigd dat vrouwen een boerka moeten dragen en alleen het huis uit mogen met een man naast zich. Dat zal in het hele land gebeuren.”

Mohamed en zijn broers proberen al dagen contact te leggen met hun oom, tante en neven en nichten in Kabul. Dat is vorige week woensdag voor het laatst gelukt. „Mijn moeder is 72 jaar, ze heeft suiker en hartklachten. Ik heb gelogen en gezegd dat ik haar broer heb gesproken. Ik kan het haar niet aandoen te zeggen dat we hem niet kunnen bereiken.”

Twee jaar geleden ging hij naar het land waar hij twintig jaar niet was geweest. „Mijn vader zei: doe het niet, je loopt gevaar. Ik was eigenwijs. Ik kon me niet voorstellen dat iemand wist wie ik was.” Binnen een week moest Mohamed een spoedticket kopen en terug naar Nederland. „Mijn vader had gelijk. Het verhaal deed heel snel de ronde dat ik er was: zoon van een naar Nederland gevluchte ingenieur.”

Afgelopen donderdag werd zijn derde kind, een dochter, geboren. Hij vindt het prachtig. Maar dat beïnvloedt de nachtrust ook.

Frederiek Weeda

‘De hoop op vrede en vrijheid is vervlogen’

Hamed Rauf (22), geneeskunde student met Afghaanse roots. Foto Chris Keulen

Hamed Rauf (22) woont in Venlo en heeft ooms en tantes, neven en nichten, over de hele wereld. In Denemarken, Dubai, Duitsland, de Verenigde Staten, Turkije. Allemaal zijn ze gevlucht voor de Taliban, zo’n twintig jaar geleden. Net als zijn ouders, in 1996.

Zijn vader had de militaire academie doorlopen, zijn moeder had politicologie gestudeerd in Kabul. Ze behoorden tot de elite, waren modern. „De Taliban grepen de macht in 1996 en mijn ouders zijn gevlucht. Ze reden naar Pakistan, achterin een vrachtauto. Toen gingen ze naar Rusland en toen naar Nederland. Mijn oudste broer werd geboren in het asielzoekerscentrum Roermond.”

Hamed studeert geneeskunde aan de Radboud Universiteit. Onlangs verwierf hij even plaatselijke roem omdat hij asielzoekers vaccineerde in het AZC in Baexem, waar zijn ouders 25 jaar geleden hadden gewoond. „Ik had het gepost op sociale media om te laten zien dat asielzoekers en hun kinderen ook positieve dingen doen.” Tijdens het vaccineren ontmoette hij een jonge asielzoeker uit Afghanistan die hij in het Farsi, de voertaal in Afghanistan, kon aanspreken.

Zijn ouders werden buschauffeur en verzorger in de thuiszorg. „Ze zijn ontzettend trots dat hun drie zoons een hoge opleiding volgen en een goeie toekomst hebben in Nederland.”

Hamed en zijn broers volgen de ontwikkelingen in Afghanistan op de voet. „De geschiedenis herhaalt zich.”

Zondag was een „pikzwarte dag voor Afghanistan”, zegt Hamed. Zondag kwamen de eerste Taliban-strijders aan in Kabul. Hij kijkt naar Tolo, een Afghaans kanaal, Al Jazeera en de NOS. „De hoop die Afghanen hadden op een vredige en vrije toekomst is zondag vervlogen.”

Waarom hebben de Taliban-strijders nog zo veel krediet bij de Afghaanse bevolking? „De mensen zijn moe van alle strijd. Ze weten dat als ze zich fel verzetten tegen de Talibanstrijders er een bloedbad ontstaat. Ze willen alleen overleven en dat hun kinderen overleven. Net als mijn achtergebleven familie daar.”

Frederiek Weeda

‘Missie was hele mooie periode in mijn leven’

Jos Vink, Afghanistan veteraan en rechter. Foto Bram Petraeus

Jos Vink (37) denkt deze weken weer iedere dag aan Afghanistan. Meerdere keren per dag volgt hij het nieuws over hoe de Taliban, zijn toenmalige vijand, de macht terugkrijgen.

„Het is wrang”, zegt Vink, nu rechter in Oost-Brabant, die in 2008 uitgezonden was naar Afghanistan. Als militair jurist adviseerde hij de Nederlandse eenheden over het gebruik van geweld. Als de militairen een Talibanstrijder wilden uitschakelen, moest Vink beoordelen of de aanval niet een te groot risico op burgerdoden had.

„Het voelt nog steeds als een hele mooie periode in mijn leven”, zegt Vink erover. „Ik had echt het idee dat we daar aan het helpen waren. De veiligheidssituatie verbeterde stapje voor stapje; het Afghaanse leger begon steeds meer body te krijgen, net als de lokale autoriteiten”.

Maar nu de Taliban het bestuur weer overnemen, vraagt Vink zich af: „In hoeverre was onze inzet op de lange termijn betekenisvol?”

„Ik houd mijn hart vast”, zegt Vink. „De Taliban hebben in het verleden bewezen dat zij Afghanistan op een bijzonder wrede manier besturen. Ik vrees voor wat dit betekent voor al die mensen die met ons hebben samengewerkt. Of voor Afghaanse vrouwen, die zich de afgelopen jaren vrij voelden te gaan studeren en carrière te maken, en daardoor nu moeten vrezen voor hun leven”.

Het had geholpen als de internationale gemeenschap zich langer aan Afghanistan had gecommitteerd, zegt Vink. „Als je ergens aan begint, moet je je goed realiseren dat het lang zal duren voordat er stabiliteit is opgebouwd. Wie a zegt, moet ook b zeggen.”

Vink stapte in 2018 over naar de rechtelijke macht. Soms grijpt het hem aan: het grote contrast tussen de werkelijkheden in Afghanistan en Nederland. „Dan buig je je ’s middags over een zaak van iemand die zich druk maakt omdat hij te veel belasting heeft betaald, en hoor je terug in de auto op de radio over executies in Afghanistan. Dan denk ik: goh. Wat mogen we ons gelukkig prijzen met een land waar je ook voor ogenschijnlijk kleine zaken naar de rechter kan.”