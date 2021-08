Maleisische premier dient ontslag in, kabinet gevallen

Het Maleisische kabinet is gevallen. Premier Muhyiddin Yassin heeft maandag zijn ontslag aangeboden aan de koning, sultan Abdullah. Hij zal aanblijven als interim-premier tot er een vervanger is gevonden, heeft Muhyiddin gezegd in een televisietoespraak. De premier was slechts zeventien maanden in functie en daarmee de kortst regerende leider in de geschiedenis van het land. Het ontslag van Muhyiddin volgt op onrust binnen zijn coalitie en maatschappijbrede kritiek op het coronabeleid.

De regering van Muhyiddin had een flinterdunne meerderheid in het parlement. Maandag trokken enkele volksvertegenwoordigers van de grootste regeringspartij UMNO hun steun voor het kabinet in. Twee van hen worden, naar eigen zeggen ten onrechte, beschuldigd van corruptie en hekelen het gebrek aan steun door Muhyiddin in de kwestie. Omdat de regering zijn meerderheid verloor, had de premier geen andere keus dan af te treden. De Maleisische grondwet schrijft voor dat een minister-president in dat geval zijn functie moet neerleggen.

Wie de premier opvolgt, is nog niet duidelijk. De koning heeft het mandaat om een nieuwe minister-president te benoemen, maar momenteel heeft geen enkele coalitie een noodzakelijke meerderheid. Desondanks heeft het grootste oppositieblok, de zogeheten driepartijenalliantie, zijn leider Anwar Ibrahim maandag als premierskandidaat naar voren geschoven. Andere kanshebbers zijn volgens lokale media vicepremier Ismail Sabri Yaakob en Razaleigh Hamzah. Hamzah is een 84-jarige prins en voormalig minister van Financiën.

Verslechterde coronasituatie

Het vertrek van Muhyidddin zal het land in een nieuwe crisis storten te midden van een verslechterde coronasituatie: Maleisië heeft een van ‘s werelds hoogste besmettingscijfers per hoofd van de bevolking. Het aantal geregistreerde coronagevallen komt sinds half juli onafgebroken boven de tienduizend, ondanks de lockdown en noodtoestand die sinds juni gelden. Om de corona-epidemie tijdens de politieke onrust het hoofd te bieden, heeft voormalig premier Mahathir Mohamad maandag gepleit voor de oprichting van een nationale herstelraad.

De Maleisische premier kwam in maart 2020 zonder verkiezingen aan de macht. Hij werd aangesteld na de val van de regering van de destijds 94-jarige Mahathir Mohamad, die destijds plotseling opstapte.