Limburgse stichting IKL deels voortgezet na integriteitsaffaire

Het bedrijf VivaraPro neemt een beperkt deel over van de failliete Limburgse stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL), de spil in een integriteitsaffaire. VivaraPro, dat een hoofdvestiging heeft in het Brabantse Vierlingsbeek, is in Europa en de VS actief in de natuurbescherming.

NRC meldde in maart dat voormalig IKL-directeur en oud-CDA-politicus Herman Vrehen personeel via eigen bedrijven inhuurde, waarmee hij subsidiegelden van onder meer de provincie kon afromen. De affaire leidde tot het aftreden van het volledige provinciebestuur. Door het wegvallen van opdrachten en de kosten voor externe onderzoeken en juridische bijstand ging IKL failliet.

Lees het artikel Onderzoek: belangenverstrengeling bij landschapsorganisatie IKL

Volgens curator Reinoud van Oeijen van Holla Advocaten in Eindhoven gaat het „niet om een klassieke doorstart met overname van alle activa. De koper heeft de mogelijkheid gekocht om de gesubsidieerde projecten van de stichting voort te zetten. Het gaat onder meer om projecten die het IKL deed namens de provincie en gemeenten.”

7.000 vrijwilligers

Directeur Jan Thomassen van VivaraPro zegt vooral geïnteresseerd te zijn in IKL’ers met ecologische kennis „als aanvulling op onze commerciële kwaliteiten. Dat gaat om zes tot tien mensen, misschien iets meer.”

Het oude IKL had 26 mensen in dienst. In overleg met Limburgse natuurorganisaties wil Thomassen bekijken hoe de circa zevenduizend vrijwilligers kunnen worden ingezet. „Dat hangt ook af van de opdrachten die IKL nog zal krijgen van de provincie en gemeentes.”

Voor de overname van de activiteiten is inmiddels een geldbedrag betaald door de koper. De hoogte daarvan komt in het eerste openbare faillissementsverslag.

Opgezette eekhoorn

Alle bezittingen van IKL zijn te koop op een veiling, die 10 september sluit: onder meer auto’s, gereedschappen, een dia-collectie en een opgezette eekhoorn. Twee natuurterreinen die eigendom zijn van IKL worden op een later tijdstip verkocht.

De curator moet nog een zijn onderzoek beginnen of sprake was van onbehoorlijk bestuur bij IKL. „Daarbij kijken we drie jaar terug. We zullen eerst in kaart brengen wat er precies gebeurd is.”

De curator kan nog niet beschikken over financieel forensisch onderzoek van accountantskantoor BDO FLS, uitgevoerd in opdracht van de inmiddels afgetreden raad van toezicht van IKL. Dat rapport zou in concept klaar zijn, maar is nooit gepubliceerd. Ook de provincie Limburg, de belangrijkste subsidiegever van het IKL, en VivaraPro kennen de inhoud niet.