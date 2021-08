Chaos in Kabul: Amerikaanse militairen houden wacht op vliegveld, VN bezorgd over humanitaire crisis

De afgelopen dagen proberen veel mensen via de luchthaven van Kabul Afghanistan te ontvluchten. Dat heeft met name de afgelopen twee dagen tot chaotische taferelen geleid. Maandag vuurden Amerikaanse militairen op het vliegveld waarschuwingsschoten in de lucht om te voorkomen dat een menigte van honderden burgers de landingsbanen zou bestormen.

The United States joins the international community in affirming that Afghans and international citizens who wish to depart must be allowed to do so. Roads, airports, and border crossing must remain open, and calm must be maintained. https://t.co/lsNdsPETsW

In totaal 69 landen hebben alle betrokken partijen in de Afghaanse machtsstrijd zondagavond opgeroepen om het vertrek van mensen uit Afghanistan te respecteren en te faciliteren. In een gemeenschappelijke verklaring roepen zij op dat zowel buitenlanders als Afghanen die weg willen het land veilig moeten kunnen verlaten. Ook Nederland heeft het document ondertekend.

Situatie in Afghanistan is nu heel fragiel en onzeker. We doen er alles aan om tolken, ambassade personeel en gezinnen in veiligheid te brengen. Daarbij zetten we ook militair luchttransport in.

Ukrainian aircraft stationed in Afghanistan took citizens of Ukraine, the Netherlands, Croatia, Belarus, Afghanistan out of Kabul. They’re safe now. We don’t abandon our people & help others. In case of further requests, will do everything possible to help Ukrainians & foreigners

Een onbekend aantal Nederlanders is door een Oekraïens vliegtuig geëvacueerd uit de Afghaanse hoofdstad Kabul. Dat schrijft de Oekraïense minister van minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba maandag op Twitter. Het is niet bekend wanneer en waarheen het vliegtuig vertrokken is.

De Amerikaanse president Joe Biden is blijkens de eerder gedeelde tweet druk bezig met het terughalen van eigen civiel en militair personeel en Afghaanse medewerkers - maar méér heeft hij over de situatie in Afghanistan nog niet laten weten. De laatste verklaring van de Democratische president zelf stamt van afgelopen zaterdag. Over de opmars van de Taliban en hun inname van provinciehoofdsteden en uiteindelijk Kabul, heeft hij nog geen direct woord gezegd.

Volgens de VN-baas bereiken analisten al de eerste berichten over „grove mensenrechtenschendingen”, en geweld dat in de door de Taliban overlopen gebieden leidt tot extra vluchtelingenstromen. In het bijzonder stond Guterres stil bij het lot van vrouwen en meisjes .

De nacht in Kabul: chaos op internationaal vliegveld, ambassade VS vertrekt

Met de ontwikkelingen van zondag is de Afghaanse hoofdstad in enkele uren tijd in chaos vervallen: in de afgelopen nacht deelden journalisten ter plaatse beelden van het internationale vliegveld, vanwaar toestellen vanwege de enorme hoeveelheid mensen die proberen aan boord te komen of zich op de startbaan verzameld hebben in de hoop weg te komen, amper kunnen opstijgen.

Beelden van het internationale vliegveld van Kabul, verspreid door de lokale zender TOLO:

Maandagochtend vroeg heeft de Amerikaanse regering laten weten dat het internationale vliegveld van Kabul volledig in handen is van de eigen eenheden. Militairen organiseren de luchtverkeersleiding en zullen dat volgens de ministerie van Defensie en Buitenlandse Zaken in ieder geval voor de „komende dagen” doen, om eigen burgers en Afgaans personeel het land uit te krijgen. Sinds vrijdag werden enkele duizenden Amerikaanse eenheden weer naar Afghanistan gestuurd om daarbij te assisteren en personeel te beschermen; dat worden er in totaal zesduizend, volgens de verklaring.

Volgens het Witte Huis wordt president Joe Biden ook op de hoogte gehouden van de evactuatie:

WhiteHouse The White House This morning, the President and Vice President met with their national security team and senior officials to hear updates on the draw down of our civilian personnel in Afghanistan, evacuations of SIV applicants and other Afghan allies, and the ongoing security situation in Kabul. https://t.co/U7IpK3Hyj8 15 augustus 2021 @ 18:32 Volgen

Inmiddels is bijna al het ambassadepersoneel van de Verenigde Staten naar het vliegveld gebracht, zo meldde AFP rond 02.00 uur in de nacht van zondag op maandag. Na de terugtrekking van Amerikaanse troepen, heeft ook de diplomatieke missie Afghanistan verlaten: in Kabul is de vlag van de ambassade gestreken. Onderwijl zitten de Taliban in de hoofdstad, waar zij zondagavond laat vanaf het presidentieel paleis de overwinning claimden.

Lees hier een eerder blog terug over de opmars van de Taliban en overname van Kabul