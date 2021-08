Klimaat, climageddon, climocalypse

Wie schoolgegaan heeft, herinnert zich de klimaatzones: gordels die over de aardbol lopen, waar eenzelfde weersgesteldheid heerst: het tropische of het subtropische klimaat, het polaire. En het gematigde. Daar leven wij en daar is het ook het beste. Matigheid is immers een deugd.

Het woord klimaat komt via het Frans van de Grieken en Romeinen en gaat terug op een woord dat ‘helling’ betekende, want het klimaat werd gerelateerd aan de stand van de hemellichamen. Een gebied dat onder eenzelfde hoek naar de sterren keek, deelde hetzelfde klimaat.

Maar het klimaat veranderde in de loop der tijden. Van gordel over het aardoppervlak naar de binnenwereld; ineens had ook een kantoor klimaatbeheersing nodig. Maar dat was niet het einde van de ontwikkeling: van luchtgesteldheid of -kwaliteit ontwikkelde klimaat zich tot sfeer en omstandigheden. Liefst positief. Tot belastingklimaat, ondernemersklimaat en investeringsklimaat. Klimaat werd een VVD-term, bedoeld om het bedrijfsleven gunstig te stemmen.

En toen kwam de klimaatcrisis en was het woord klimaat zo goed als terug bij af. Het sloeg op de mondiale weersgesteldheid, maar niet langer in gunstige of zelfs maar neutrale zin. Het klimaat verkeert in stervensnood en dus kreeg het woord automatisch een negatieve uitstraling.

Een klimaatmigrant is geen AOW’er die in de winter naar de Costa Brava trekt, maar een vluchteling die vanwege doorgebroken dijken, uitdrogende landstreken, oprukkende bosbranden of door orkanen weggeblazen steden zijn heil elders zoekt. Een klimaatdoelstelling is gericht op bescherming tegen de verwoestende werking van misbruik en vervuiling. Een klimaatwet is erop gericht beperkingen in te voeren. En wie even het internet opgaat stuit op nieuwe termen als climageddon of climocalypse. Klimaat en het eind der tijden lijken bijna synoniem. Dus hebben we nu naast de vegetariër ook de klimatariër, een goedwillende die klimaatverandering wil tegengaan door zo weinig mogelijk voedsel te verspillen en dusdoende de aarde slechts in geringe mate te belasten. Vanzelfsprekend hebben nijvere Amerikaanse journalisten ook al een climategate ontdekt. Een beter klimaat is niet langer iets waarvoor astmapatiënten naar de bergen trekken of welgestelden naar een villaatje aan de Méditerranée, maar een Laatste Oordeel dat de mensheid slechts kan vermijden door tot inkeer te komen en te besparen.

Of we dit stadium met zijn allen ooit zullen bereiken, moet echter betwijfeld worden. Immers, onze leidsman Mark Rutte riep twee jaar geleden immers nog uit dat „we niet moeten doorslaan met het klimaat, we moeten immers lekker kunnen blijven barbecueën!”