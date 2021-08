Kazachstanen kiezen voor hun ‘Vino’ in machtsstrijd bij wielerploeg Astana

Eigenlijk was het anderhalve week geleden al wel duidelijk dat Aleksandr Vinokoerov zou terugkeren bij Astana, de wielerploeg die hem aan de vooravond van de Tour de France uit zijn functie van teambaas had gezet. Op 5 augustus maakte het team bekend dat het volgend jaar verder gaat zonder co-hoofdsponsor Premier Tech, zogezegd omdat de partijen niet op een lijn zaten.

Voor de Canadese land- en tuinbouwmultinational kwam het klappen van de onderhandelingen echter neer op één punt: de terugkeer van oud-renner en voormalig dopingzondaar Vinokoerov. Daar had Premier Tech geen zin in. Kazachstan, met een aantal staatsbedrijven de grote geldschieter van de WorldTour-ploeg, werd voor een harde keuze geplaatst: hij eruit, of wij eruit.

Dus toen Astana deze maand bekendmaakte volgend seizoen als enige sponsor verder te gaan, werd duidelijk voor welke partij het Aziatische land had gekozen. Maandag volgde de officiële bevestiging dat de beste Kazachstaanse wielrenner uit de geschiedenis terugkeert in zijn oude rol, en zich het komende wielerjaar weer gaat bezighouden met de sportieve leiding van de ploeg en het aantrekken van nieuwe renners en stafleden.

Met Vinokoerov (47) keert een kleurrijke en omstreden persoonlijkheid terug in het wielrennen. De man die zijn afkeer van kritische journalisten nooit ook maar getracht heeft te verbergen, won tijdens zijn actieve carrière onder meer twee keer Luik-Bastenaken-Luik (LBL), de olympische wegwedstrijd in 2012, de Ronde van Spanje in 2006 en in totaal zeven etappes in de Tour en de Vuelta.

Maar hij werd ook twee jaar geschorst vanwege het gebruik van bloeddoping. Van zijn overwinningen in LBL in 2010 en tijdens de Spelen in Londen wordt gezegd dat hij ze behaald heeft door beide keren zijn medevluchter een grote som geld te betalen in ruil voor de eindzege, al zijn die beschuldigingen nooit bewezen. ‘Vino’ heeft het gebruik van doping en de omkoping altijd ontkend.

Woedende brief

Nadat hij in 2012 besloot te stoppen met fietsen werd Vinokoerov ploegleider bij Astana, de lichtblauwe equipe die dankzij hem zes jaar eerder het levenslicht had gezien. Vino wist de Kazachstaanse wielerfederatie in 2006 over te halen de proflicentie van Liberty-Seguros over te nemen, de Spaanse ploeg die ophield te bestaan nadat het in verband gebracht werd met het grootschalige dopingsschandaal rond de Spaanse sportarts Eufemiano Fuentes. Daarop werd een conglomeraat van Kazachstaanse oliebedrijven de nieuwe hoofdsponsor, en kreeg de ploeg de oude naam van de hoofdstad van Kazachstan.

Ook als ploegleider nam Vinokoerov nooit een blad voor de mond en gebruikte hij onconventionele methoden om zijn doelen te realiseren. Zo kreeg Astana-kopman Vincenzo Nibali in 2014 een woedende brief van zijn Kazachstaanse baas omdat hij teveel zou verdienen en te weinig presteerde. Niet lang daarna won de Italiaan de Tour de France.

Dit jaar kregen de renners van Astana een paar dagen voor de start van de Tour midden in de nacht een e-mail dat hun ploegbaas per direct was ontslagen wegens „persoonlijke redenen”. Volgens de Franse krant L’Équipe waren er intern bij Astana spanningen ontstaan nadat Vinokoerovs invloed in het team was afgenomen door de komst van onder meer Premier Tech.

Vinokoerov liet na zijn ontslag weten het er niet bij te laten zitten en kondigde via zijn advocaten aan bezwaar aan te tekenen. Dat zal na de aankondiging van zijn rentree niet meer nodig zijn.