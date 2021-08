Kameleonrobot verschiet van kleur met kristalinkt

Zeepaardjes, octopussen, inktvissen en kameleons zijn meesters in camoufleren: vliegensvlug kunnen ze de kleur aannemen van hun achtergrond. Zuid-Koreaanse onderzoekers hebben dit nagebootst in een robotkameleon met een ‘huid’ die bij verschillende temperaturen van kleur verandert. Ze publiceerden er vorige week over in het vakblad Nature Communications.

De robotkameleon is ruim 30 centimeter lang. „En hij verkleurt volgens een vergelijkbaar principe als de kameleon, dat vind ik er leuk aan”, vertelt Albert Schenning, hoogleraar slimme materialen (TU Eindhoven). Hij beoordeelde het onderzoek als peer reviewer. „Zijn huid verandert niet van kleur met een lichtbron, zoals een scherm van een smartphone, maar door de golflengte van het weerkaatste licht te veranderen.” De kleurveranderingen verlopen bij de kameleon van de Zuid-Koreanen vloeiend, als een groeiende olievlek. De huid is buigbaar en slechts 30 micrometer (duizendste millimeter) dik. De technologie kan toegepast worden in het leger of om gebouwen op te laten gaan in een omgeving.

Wit licht bestaat uit alle kleuren met elk een eigen golflengte. Gekleurde oppervlakken absorberen een deel van de golflengtes en weerkaatsen de rest.

Vloeibare kristallen

Een kameleon verandert van kleur door huidcellen aan te spannen of te ontspannen. De huid van de robotkameleon bevat inkt met vloeibare kristallen. De oriëntatie van de kristallen varieert afhankelijk van de temperatuur en zo kan het gereflecteerde licht van rood naar groen naar blauw veranderen. „Je ziet het wel op mokken, als je er een hete drank in giet verandert de kleur”, omschrijft Schenning.

Minuscule zilverdraden kunnen de huid van de kameleonrobot verwarmen. Seung Hwan Ko

Om de temperatuur te controleren, zitten onder de huid minuscule zilverdraden die elektrisch verwarmd worden. Kleursensoren detecteren de achtergrondkleur en patronen. Zo'n sensor zendt licht uit en vangt het weerkaatste licht op. Een mini-computer vertaalt de kleurwaarde in een temperatuur. „Deze elementen zijn heel mooi in elkaar gevlochten”, vindt Schenning. „Nog mooier zou zijn als de robot autonoom was, nu steken er nog kabels uit.”

Kunstmatige camouflage-technieken werken vaak als beeldschermen. Maar om een hoge resolutie te bereiken zijn veel pixels nodig die individueel van kleur kunnen veranderen. Daarnaast is het lastig een pixel-huid flexibel te houden.

De kameleonhuid is wél plooibaar. Maar er zijn nadelen. De kristalinkt reageert ook op de omgevingstemperatuur. Als de temperatuur vanaf 25.5 graden oploopt, wordt eerst rood onmogelijk, boven ongeveer 30 graden ook groen en bij 36 graden is de kameleon helemaal blauw. „Dat is chemisch wel aan te passen naar een andere temperatuurgebied, maar dan werkt het bijvoorbeeld alleen in de zomer of in Spanje”, zegt Schenning.

Ook kan de huid geen ingewikkelde kleurpatronen aannemen. De auteurs hebben zilverdraden zo gemonteerd dat op zeven vlakken afzonderlijk strepen, golven of een gelijkmatige kleur mogelijk zijn. Maar fijnmazige patronen vergen precieze temperatuuraansturing. „De vraag is hoever je daarmee kan gaan”, zegt Schenning.