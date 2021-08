In Chaudfontaine is de ramp nog lang niet voorbij

De burgemeester van Chaudfontaine is 68 jaar oud. Maar van het rustig uitzitten van zijn ambtsperiode, nadat hij tot vorig jaar nota bene federaal minister van Pensioenen was, zal de komende tijd geen sprake zijn. Sinds een maand is hij „non-stop” aan het werk: zeven dagen per week, dag en nacht – en af en toe kan ik gelukkig ook wat slapen”, vertelt Daniel Bacquelaine in een vergaderzaal van zijn gemeentehuis.

Het imposante gebouw ligt bovenop een heuvel in een deelgemeente van het Waalse plaatsje. Hoog – en droog – boven het rampgebied een paar kilometer verderop. Daar werden zo’n vierduizend inwoners een maand geleden overspoeld door de rivier de Vesder. Het water kwam zo hoog dat sommigen via zelfgemaakte gaten naar hun dak moesten ontsnappen. Tweeduizend huizen werden deels of volledig onbewoonbaar, waarmee Chaudfontaine een van de zwaarst getroffen plekken in België werd.

Lees ook deze reportage uit Chaudfontaine uit juli

In het Limburgse Valkenburg ging afgelopen week het centrum weer open. Maar in Chaudfontaine, normaal gesproken een idyllisch toeristenplaatsje met de enige warmwaterbron van de Benelux, is dat nog verre toekomstmuziek. Bacquelaine somt op: „Huizen, publieke gebouwen, straten, stoepen, gas, elektriciteit, de school, het casino, het viersterrenhotel. Alles langs de rivier is vernietigd. Bewoners die jaren hebben gewerkt om een leven op te bouwen, zijn alles kwijt. Vier mensen zijn overleden. De schade loopt richting het miljard. En er is voor één tot zelfs twee jaar werk om alles te herstellen.” Een lichtpuntje: het bronwater met de naam van het dorp is niet aangetast.

Veertigduizend ton afval

In het centrum van Chaudfontaine, op een tiental meter van de rivier, is een museum ingericht als crisiscentrum. Gemeentemedewerker Marc Cuvelier toont er de giften die mensen en bedrijven uit het hele land kwamen brengen: een ruimte vol kleding, een andere met enkel kinderwagens, een stapel met zakken hondenvoer, liters water. Wie getroffen is, mag hier gratis komen uitzoeken wat nodig is. „Kleding accepteren we niet meer, maar huishoudelijke apparaten en wasmiddel kunnen we nog steeds heel goed gebruiken.”

Wie het dorp niet vlak na de overstromingen had gezien, zou denken dat er sindsdien weinig is gebeurd. De rivier ligt nog vol puin. De begane grond van de meeste huizen is onbewoonbaar, erbuiten staat de huisraad opgestapeld. De stank is op veel plaatsen het best te omschrijven als een stallucht en bij het crisiscentrum – waar drie keer per dag een maaltijd wordt geserveerd – komen nog altijd circa 170 mensen per maaltijd opdagen.

Toch is het werk onophoudelijk doorgegaan. Bewoners schraapten modder uit hun kelders. Vierhonderd auto’s werden uit de Vesder getakeld. Veertigduizend ton afval werd naar de stort gebracht. 90 procent van de huizen heeft weer elektriciteit. Wie niet thuis kon blijven, is ondergebracht bij familie of vrienden en in rusthuizen of sociale huurwoningen.

Toen hij half juli aankwam, was het „erger dan een oorlogsgebied”, zegt Luc Defoor, adjudant bij het leger. Hij staat bij het crisiscentrum in de gaarkeuken, waar het eten voor Chaudfontaine en omliggende dorpen wordt bereid. „Sindsdien is er heel veel gebeurd. Iedereen heeft ongelooflijk zijn best gedaan: de federale overheid, de Waalse, de gemeente, inwoners, vrijwilligers. Commentaar geven is gemakkelijk, maar dit heeft gewoon tijd nodig.”

Chaotische hulpverlening

Dat commentaar was er de laatste maand wel, elders in het rampgebied. Al kort na de ramp bekritiseerden slachtoffers het waterbeheer: een dam stroomopwaarts begon veel te laat water te lozen, waardoor die daarna in korte tijd zo veel moest lozen dat er een soort tsunami ontstond. Daarna ging de kritiek over de evacuatie, die niet overal goed verliep door een gebrek aan mensen en materieel. Daardoor werden sommige slachtoffers niet op tijd bereikt.

Lees ook over de economische schade in Wallonië

De laatste weken gaat het in de Belgische media vooral over de hulp ná de ramp: die zou te langzaam op gang komen en chaotisch zijn. „Haal de vrijwilligers weg en hier is niemand meer”, kopte De Standaard begin augustus vanuit Trooz. Omroep VRT filmde in Verviers bewoners die zich in de steek gelaten voelden.

De woede richt zich in toenemende mate op de politiek. Ook de complexe politieke constructie van België wordt er, zoals vaak in tijden van nood, bijgehaald: elf dagen na de crisis werd de hulpverlening afgeschaald van federaal naar regionaal, waardoor de hulp van het leger wegviel en een duidelijk aanspreekpunt plotseling ontbrak. „Ik moet me telkens afvragen of ik bij het Rode Kruis moet zijn of bij een provinciale, regionale of federale administratie”, getuigde de burgemeester van Olne. „Terwijl ik gewoon wil dat de oever van de Vesder snel weer proper wordt.”

Vorige week richtte de federale overheid een ondersteuningscel in en keerde het leger terug. Toch lijkt de orde nog niet overal terug. In Het Journaal beklaagden inwoners van Nessonvaux zich deze week nog over de gebrekkige aanpak van de Waalse regio en de gemeente.

Spookdal

Burgemeester Bacquelaine noemt het „begrijpelijk dat mensen die niets meer hebben, vinden dat er meer zou moeten worden gedaan”. De lijst van zaken die nog moeten gebeuren, is vele malen langer dan wat al gebeurd is, erkent hij. De trein in Chaudfontaine zal pas 1 september weer deels rijden. De meeste getroffen huizen zullen tegen de winter weer gas en dus warm water hebben. De gemeente is nog op zoek naar caravans om zeker 150 families te herbergen die tot nu toe slechts heel tijdelijk opgevangen konden worden. Winkels, scholen, crèches: zolang die niet open zijn is het beneden een „spookdal”, zegt hij.

Maar in het commentaar van sommige van zijn collega’s herkent Bacquelaine zich niet helemaal. „Er konden ongetwijfeld zaken beter. Daarom pleit mijn partij ook voor een parlementaire commissie.” Maar het water kwam zo snel en onverwacht, dat het ook lastig was om meteen goed te reageren, vindt de burgemeester. De veelheid aan partijen waarmee vergadering na vergadering plaatsvindt, maakt coördinatie een uitdaging, maar niet onmogelijk: de gemeente heeft er een „quasi-militaire organisatie” voor ingericht, zodat iedereen „doet wat hij moet doen”. Vanuit de regio zijn honderden miljoenen aan financiële hulp toegezegd. „Over het algemeen heeft iedereen zijn rol vervuld en hebben we veel hulp en solidariteit gezien.”

Dat geluid klinkt niet alleen in het gemeentehuis maar ook in het dal, bij het tweede crisiscentrum van Chaudfontaine, de kerk van deelgemeente Vaux-sous-Chèvremont. Marie Burdet, wiens kelder en moestuin volledig onderliepen, had een tijdje geen drinkwater en elektriciteit. Dozen vol kleding heeft ze moeten weggooien. Maar ze kreeg flessen water, eten, warme truien en psychologische hulp.

Patricia Natola, even verderop aan een picknicktafel, is haar appartement en de volledige inhoud ervan kwijt. Ze woont de komende maanden bij haar moeder. De afgelopen periode was „een drama”. Ook voor haar vriendinnen aan dezelfde tafel, die voorlopig elektrisch koken en koud douchen. Maar woede over de hulpverlening valt niet te bespeuren. Eerder moedeloosheid. Over de enorme berg werk die – ondanks alle inzet – nog verzet moet worden. Wel bereikte Chaudfontaine deze week een voorzichtige mijlpaal, vertelt Natola enthousiast: de eerste handelszaak in het centrum ging weer open – een friterie.