Het verhaal van de ‘vergeten’ Indonesische urn

Onder de 22 meter hoge pyloon van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam staan afgelopen zondag drie leden van de ceremoniële erewacht in KNIL-uniform, in de houding met hun klewangs, korte Indische sabels, voor de neus. Er zijn bloemenkransen voor gevallenen en familieleden spreken over het noodlot dat hun geliefden heeft getroffen. Rond het Nationaal Monument zitten naar schatting honderd mensen op klapstoeltjes bij de alternatieve 15 augustus-herdenking, op deze plek vandaag voor eerst georganiseerd door de Stichting Het Indisch Platform 2.0 en Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp.

Terwijl in Den Haag bij het Indisch Monument het inmiddels traditionele ritueel plaatsvindt waarbij wordt stilgestaan bij de Japanse capitulatie in 1945, zitten hier veel mensen die nog een appeltje te schillen hebben met de overheid. Bijvoorbeeld omdat de staat nooit is overgegaan tot het uitkeren van achterstallige salarissen (backpay) aan ambtenaren en militairen die in de kolonie Nederlands-Indië door de Japanse bezetters tussen 8 december 1941 en 15 augustus 1945 werden opgesloten of gedood. En terwijl in Den Haag de herdenking stopt bij de doden die tot 1945 in de Tweede Wereldoorlog vielen, gaat het in Amsterdam over „onze families die tijdens de Tweede Wereldoorlog, de Bersiap en Dekolonisatie omkwamen (1942-1949)”.

Er is volgens initiatiefneemster Peggy Stein nog een bijzondere reden waarom deze groep het Nationaal Monument heeft uitgekozen voor de herdenking. In de achtermuur van het Nationaal Monument bevinden zich elf urnen met daarin aarde van executieplaatsen uit iedere provincie. Sinds 1950 is er ook een ‘twaalfde urn’ met aarde uit 22 erevelden verspreid over de hele Indonesische archipel. Voor mensen die hier deze zondag zitten is de urn, door de meeste Nederlanders vergeten, de mystieke kern van het monument.

Mystieke kern

De geschiedenis van de twaalfde urn is in 1999 opgetekend door koloniaal historica Elsbeth Locher-Scholten. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog was de urn vanwege de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië een heftige politieke twistappel. Eerst had het werkcomité van de Nationale Monumenten Commissie voor Oorlogsgedenktekens, bestaande uit oud-verzetsmensen, bedacht dat de herdenking van de oorlog zich moest centreren rond gevallen verzetsstrijders en militairen. Toen had een krachtige lobby van hoge militairen, het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen en de Nederlands-Indische Bond van Ex-krijgsgevangenen en Geïnterneerden (NIBEG) met succes gepleit voor erkenning van de Indische gevallenen. Dat ging niet zonder slag of stoot. In het werkcomité was men ervoor beducht dat het overbrengen van aarde uit Indonesië als symbool van kolonialisme en een ‘politieke demonstratie’ zou worden opgevat. Minister-president Willem Drees (PvdA) hield de overbrenging van de urn daarom tot een paar dagen voor de soevereiniteitsoverdracht op 29 december 1949 tegen. Met name het feit dat de urn ook aarde bevat van erebegraafplaatsen voor gevallenen tussen 1945 en 1949 was politiek dynamiet. Daarom werd dat feit eenvoudig verzwegen. Toen in 1956 het Nationaal Monument werd gebouwd, kreeg de ‘Indonesische urn’ achter een steen met het wapen van de Nederlandse leeuw een plaats in de achtermuur. Maar het zou tot 1961 duren voordat bij de Dodenherdenking op 4 mei werd stilgestaan bij degenen die „in Indië het leven lieten”.